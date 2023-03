Recife entrega último lote de quiosques da orla e anuncia reforma e ampliação de banheiros

A- A+

No dia em que o Recife comemorou 486 anos de fundação, o domingo (12), a prefeitura entregou o último lote de quiosques requalificados da orla de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Em 12 meses, 60 quiosques foram requalificados, com um investimento de R$ 9,7 milhões. Na ocasião, a prefeitura também anunciou a reforma dos banheiros da orla, além da construção de novos equipamentos.

Os novos quiosques entregues têm tamanho padrão de 39,8 m² de área coberta, sendo 16 m² de área interna – maiores que as estruturas anteriores.

"Firmamos o compromisso de no próximo mês fazer a requalificação de todos os banheiros. Vamos duplicar o número de banheiros na orla, construindo mais módulos que ficarão tão bonitos quanto os quiosques, num padrão de qualidade, feito com gosto, para a gente poder cuidar do que é nosso", garantiu o prefeito João Campos.



Essa segunda fase vai ter a reforma dos 11 banheiros existentes e a construção do dobro de novos equipamentos ao longo da extensão que vai de Brasília Teimosa a Setúbal. Esta nova fase do projeto terá investimento de R$ 5,5 milhões. Além dos novos banheiros, a proposta ainda contempla iluminação, calçamento e outras melhorias.

Quiosque da orla de Boa Viagem (Foto: Rodolfo Loepert/PCR)



A quiosqueira Izabela Siqueira de Lima, de 38 anos, que desde 2002 trabalha no quiosque de número 34, nas imediações da Pracinha de Boa Viagem, aprovou a reforma e projeta mais vendas e geração de renda.

"Em termos de estrutura, ela é excelente. Tudo isso vai proporcionar novas conquistas pra gente, tudo no dia a dia para receber recifenses e turistas. Principalmente no aspecto de qualidade do atendimento. Estou me sentindo realizada. Essa estrutura de agora é outra coisa para nós quiosqueiros", comemorou.

