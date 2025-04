A- A+

Exemplo Recife: entregador acha bolsa com R$ 1 mil, devolve e diz querer conquistar as coisas do jeito certo O homem encontrou uma bolsa com quase mil reais na rua onde mora, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, e decidiu divulgar a história no Instagram

O entregador Higor Victor viralizou, na terça-feira (29), ao postar um vídeo no Instagram contando que havia encontrado uma pequena bolsa com quase mil reais na rua de sua casa. A história aconteceu no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Na filmagem originalmente postada em seu perfil na rede social e divulgada pela conta Alerta Campo Grande, o homem procurava pelo dono do dinheiro e pedia que as pessoas compartilhassem o registro para que ele fosse encontrado logo.

Para a Folha de Pernambuco, Higor contou que estava saindo de casa para trabalhar e viu uma bolsinha rosa na rua.

Entregador achou carteira com R$ 1 mil | Imagem: Instagram/Reprodução

“Fiquei em dúvida se poderia ser uma sacola de lixo ou uma sacola com dinheiro, aí quando me aproximei, vi as notas com o valor”, falou.

Quando se deparou com a situação, Higor não pensou duas vezes e iniciou a tentativa de encontrar a pessoa que tinha perdido aquela quantia.

“Procurei primeiro saber de quem seria o dinheiro e fui atrás das câmeras de segurança que temos na rua. Quando abri as imagens, vi a bolsinha caindo dos bolsos de um rapaz que trabalha em uma loja de frutas do bairro”, contou.

Homem perdeu dinheiro encontrado pelo entregador | Imagem: Instagram/Reprodução

Com a confirmação da identidade do dono, ele decidiu gravar o vídeo para divulgar em suas redes sociais com o objetivo de localizá-lo rapidamente:

“Na rua, nós todos nos conhecemos. Um amigo meu, por coincidência, estava conversando com o dono do dinheiro que estava bem ‘aperreado’ contando que tinha perdido uma quantia que pertencia ao seu trabalho. Esse meu amigo, Danilo, tinha visto o vídeo e entrou em contato comigo para que eu pudesse devolver a sacolinha para ele”.

A ação foi feita no mesmo dia da postagem dos registros. Para Higor, foi um alívio poder ter resolvido a situação com agilidade. “Sei que está difícil para todo mundo, assim como está difícil para mim".

"A primeira coisa que eu pensei e falei para a minha esposa: esse dinheiro poderia ser do aluguel dele ou até do seu trabalho, como foi o caso. Nós temos que nos colocar no lugar das outras pessoas", afirmou.

O entregador sabe que o valor poderia ajudar ele e sua família, mas reitera: “Eu quero conquistar as minhas coisas do jeito certo, então não seria honesto ficar com um dinheiro que não é meu”.

Sobre a repercussão da história, o entregador ficou surpreso e disse que não esperava o tamanho da divulgação. “Eu não tenho muitos seguidores, mas sou conhecido no bairro. Por isso, eu pensei que se postasse, poderia encontrar o dono do dinheiro”.

Curiosamente, não foi a primeira vez que Higor passou por uma situação parecida. Esta semana, ele achou um celular durante uma entrega no Mercado da Torre e devolveu ao dono: “Encontrei o celular novinho quando estava trabalhando. Guardei o aparelho ligado na minha pochete porque imaginei que alguém iria ligar quando notasse a ausência do objeto”.

