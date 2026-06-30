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SAÚDE Recife equipara salários de auxiliares e técnicos de enfermagem; aumento é de 40% no piso De acordo com a prefeitura, os novos salários serão pagos já a partir de julho, com impacto de R$ 485 mil mensais na folha

O piso salarial dos auxiliares de enfermagem do Recife foi equiparado ao dos técnicos da mesma categoria. A medida, anunciada pela prefeitura na segunda-feira (29), consiste no aumento de 40% do valor pago mensalmente aos profissionais.

De acordo com a gestão municipal, os novos salários serão pagos já a partir de julho. O impacto é de R$ 485 mil mensais na folha de pagamento.

"Apesar de exercerem as mesmas funções, auxiliares e técnicos convivem com uma discrepância salarial que persiste em todo o país, o que motivou a aprovação da Lei 14.434/2022, que fixou o piso nacional para as duas categorias", destacou a gestão, em comunicado enviado à imprensa.

Novos salários

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que o Recife tem auxiliares e técnicos de enfermagem com cargas de 30 e 40 horas semanais, que passarão a ganhar salários nos mesmos valores. Com a atualização, as remunerações serão as seguintes:

Auxiliar de enfermagem (30h): de R$ 1.619,32 para 2.267,05 - aumento de R$ 647,73



de R$ 1.619,32 para 2.267,05 - aumento de R$ 647,73 Auxiliar de enfermagem (40h): de R$ R$ 2.159,09 para R$ 3.022,73 - aumento de R$ 863,64.

Os enfermeiros seguem recebendo o mesmo salário, de R$ 3.238,64 (30h) e R$ 4.318,18 (40h).

Em publicação nas redes sociais, o Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco (Satenpe) comemorou a equiparação de salários e destacou a luta da categoria para que isso acontecesse.

"Durante mais de três anos, essa pauta esteve viva. Não como um pedido isolado, mas como uma bandeira levantada diariamente por quem acreditava que o auxiliar de enfermagem precisava ser visto, respeitado e valorizado", afirmou o sindicato.

Convocações para concurso da saúde

Ainda segundo a prefeitura, o concurso da saúde de 2024 foi prorrogado por mais dois anos. O edital, que continha 212 vagas, fez 544 nomeações.

Novas convocações estão previstas, segundo a gestão, incluindo para as categorias de enfermagem. Datas não foram informadas.

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