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QUALIFICAÇÃO Recife: Escola de formação contínua de profissionais é inaugurada no Derby na última quarta (8) Iniciativa da Prefeitura do Recife deve capacitar até 2,4 mil profissionais por ano

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A Escola de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social do Recife (Edusuas) é um novo equipamento destinado à formação continuada e ao desenvolvimento profissional de trabalhadores e trabalhadoras da rede socioassistencial do município.

O estabelecimento foi inaugurado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (Sas), na tarde da última quarta-feira (8) e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 740 mil.

A unidade de ensino fica localizada na Rua Amauri Medeiros, nº 158, no bairro do Derby, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, atendendo servidores efetivos e terceirizados da Sas, além de gestores, entidades conveniadas e conselhos de direitos.

“Aqui é um espaço completo, onde os servidores da assistência social vão conseguir resolver desde questões burocráticas até as capacitações profissionais. Isso vai fazer com que os serviços da prefeitura melhorem, porque estamos cuidando de quem está na linha de frente, trazendo treinamentos, acompanhamento psicológico e colocando a marca da nossa gestão, que é o amor e a atenção a quem mais precisa”, destacou o prefeito do Recife, Victor Marques.

A iniciativa reforça o modelo de educação permanente como eixo estruturante da política pública no Recife e atua em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional de Educação Permanente do Suas (PNEP/Suas).

Um dos principais objetivos é fortalecer competências técnicas e socioemocionais dos trabalhadores do Suas, qualificando os serviços ofertados à população a partir das especificidades dos territórios e dos princípios éticos e democráticos que orientam a assistência social.

Nesse sentido, a formação continuada se afirma como instrumento estratégico para aprimorar práticas formativas conectadas aos desafios locais, estimular a reflexão crítica e fortalecer o compromisso com a garantia dos direitos socioassistenciais.

A Edusuas Recife oferece um auditório com capacidade para 130 pessoas, três salas de aula equipadas com recursos multimídia, laboratório de informática com 10 notebooks, biblioteca, salas de atendimento individualizado — incluindo suporte emocional —, além de ambientes de convivência e descompressão.

A unidade também abriga setores estratégicos como Gestão do Trabalho, Educação Permanente, Cuidado Emocional e Setor de Pessoal, fortalecendo a política de valorização dos profissionais da assistência social.

“A EDUSUAS Recife é, antes de tudo, um espaço voltado ao fortalecimento dos profissionais que atuam na perspectiva da garantia de direitos da população recifense. Queremos fortalecer não apenas as competências técnicas, mas também as dimensões humanas do trabalho, qualificando o atendimento a quem mais precisa. Aqui, os profissionais terão um ambiente de aprendizagem, troca de experiências e acolhimento, contribuindo inclusive para o cuidado com a saúde emocional e o fortalecimento das equipes. É um passo fundamental para consolidar uma assistência social mais integrada, eficiente e, sobretudo, mais humana”, afirmou a secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome, Márcia Ribeiro,

A escola terá uma matriz pedagógica construída a partir das necessidades dos trabalhadores, em parceria com o Núcleo Municipal de Educação Permanente (Numep), contemplando cursos, oficinas, seminários e programas de desenvolvimento de lideranças.

Com capacidade de qualificar cerca de 200 profissionais por mês, a Edusuas Recife pode alcançar até 2.400 trabalhadores por ano. A expectativa é que a iniciativa contribua diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços socioassistenciais, beneficiando aproximadamente 60 mil usuários e usuárias da rede anualmente.

Edivania Lima, de 34 anos, entrou recentemente na Prefeitura do Recife, por meio do último concurso, e destaca que o espaço traz acolhimento ao profissional, atendendo a diversas demandas do servidor.

“O espaço é bem equipado e tem uma biblioteca, o que é incrível porque traz um ambiente maravilhoso para a gente estudar. Esse é um ponto de apoio que deveria ter em todos os lugares do Brasil, porque ampara o profissional da assistência social como um todo, tanto nas formações quanto no apoio psicológico”, afirmou.

Serão 30 cursos, com possibilidade de ampliação até o final de 2026. As divulgações ocorrem por e-mail, e as inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico [email protected] ou pelo WhatsApp: (81) 99488-6413.

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