A- A+

Educação Recife: escolas da Rede Municipal iniciam programa de monitoria para alunos com bolsa de R$ 200 Iniciativa é voltada para estudantes do 9⁰ ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino

Voltado para os Anos Finais do Ensino Fundamental, o programa Monitoria Recife foi iniciado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, para fortalecer o processo de aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

No segundo semestre de 2025, 230 alunos do 9⁰ ano foram escolhidos para atuarem como monitores de Língua Portuguesa e Matemática em 41 escolas. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 200 até o final do ano.

A monitoria incentiva a cooperação entre os discentes, além de incentivar o protagonismo juvenil e o estímulo do desenvolvimento de competências tanto acadêmicas quanto socioemocionais.

Em 2026, a seleção dos estudantes será realizada dentro de cada unidade escolar em fevereiro, com critérios definidos por portaria específica da Secretaria de Educação, com o início do serviço de apoio previsto para março e dezembro com o mesmo valor de R$ 200.

"Nós precisamos mostrar as boas iniciativas, principalmente aquelas ligadas à formação, à educação, à geração de oportunidade. Vamos mostrar para o aluno que é possível ensinar, que é algo prazeroso transmitir conhecimento e que isso tem um impacto no futuro. Para escolher a carreira de docente, é preciso despertar essa fagulha algum dia. Então, além de estar ajudando os alunos, um dos grandes objetivos desse programa é estimular os jovens ao exercício de ensinar. O nosso país precisa fazer mais isso e uma iniciativa como essa tem o poder de plantar uma semente para frente", destacou o prefeito João Campos.

Na visão da secretária de Educação, Cecília Cruz, existe um grande potencial na passagem de conteúdo entre os próprios estudantes para além do papel fundamental dos próprios professores.

"Quando falamos no movimento de garantir a aprendizagem, e no tempo certo, os estudantes vão uns com os outros, o que tem um potencial enorme, porque temos muito a aprender com os nossos alunos e eles têm muito a ensinar entre eles", afirmou a titular da pasta.

Para Karen Cristinne Félix, de 14 anos, o interesse em se candidatar à monitoria veio de casa. A estudante está no 9° ano da Escola Municipal Professora Almerinda Umbelino de Barros e é monitora de Língua Portuguesa.

"O meu pai sempre falou muito sobre desempenho e eu acho que isso ajuda tanto a mim quanto aos meus colegas, porque a gente vai revisar inúmeras coisas na monitoria e assim eu posso relembrar outras que esqueci. E tudo isso ajudando meus colegas. As minhas expectativas são as melhores possíveis", falou.

A contribuição para um ambiente escolar mais colaborativo, acolhedor e voltado à autonomia dos estudantes também é um ponto positivo pontuado pelos participantes, como destacou a aluna Samilly Vitória, da Escola Municipal Nilo Pereira, que tem 14 anos e é uma das beneficiadas pelo programa ao receber aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

"É um auxílio muito bom que estão disponibilizando para os outros alunos, para que a gente tenha um bom desempenho, principalmente quem não consegue entender todo o assunto em sala de aula", disse.



Veja também