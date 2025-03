Recife: escolas profissionalizantes oferecem mais de 70 vagas em cursos gratuitos; saiba mais

A- A+

As escolas profissionalizantes da cidade do Recife estão com inscrições abertas para mais de 70 vagas em cursos gratuitos. As opções incluem qualificações nas áreas de Panificação Funcional Artesanal, Massoterapia, Progressiva e Botox com Corte de Cabelo e Modelagem Básica de Roupas.

Os interessados podem se inscrever pela plataforma GO Recife, acessando o site www.gorecife.recife.pe.gov.br, ou presencialmente nas escolas. As vagas são destinadas a jovens entre 16 e 18 anos, e as aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite.

A matrícula deve ser finalizada nas próprias escolas, onde os alunos deverão apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e escolaridade. Os cursos têm duração de 60h a 100h.

"É uma ótima oportunidade para quem deseja se qualificar em um curto espaço de tempo e tentar uma vaga no mercado de trabalho ou começar a empreender", afirma a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Confira as escolas com vagas disponíveis:

Escola Profissionalizante do Bongi



Cursos: Progressiva e Botox com Corte de Cabelo e Panificação Funcional Artesanal

38 vagas

Endereço: Rua Avertano Rocha, S/N - San Martin

Funcionamento: 8h às 17h

Contato: 3355-4994

Escola Profissionalizante São José e Tecelões



Cursos: Massoterapia e Modelagem Básica de Roupas

35 vagas

Endereço Rua Coelho Leite, S/N - Santo Amaro

Horário de Funcionamento: das 8h às 20h

Contato: 3355-3808

Veja também