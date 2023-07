A- A+

Alerta Com previsão de mais chuvas, Recife entra em Estado de Atenção devido a risco de alagamentos Defesa Civil da cidade mantém um plantão de atendimento permanente através do número 0800.081.3400

A previsão do tempo indica, para as próximas horas, tendência de mais chuvas na capital pernambucana. Devido a isso, o Centro de Operações do Recife (COP) informa que a cidade entrou em Estágio de Atenção às 18h30 desta quinta-feira (6). A previsão deve se manter pelas próximas 12 horas de acordo com a Defesa Civil do Recife.



O Estado de Atenção indica que algumas ocorrências poderão alterar a rotina urbana (alagamentos ou congestionamentos) por conta de fatores climáticos.

A possibilidade de chuva moderada e forte no Recife e Região Metropolitana foi anunciada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Também as Zonas da Mata estão sob esse aviso.

A situação é de médio risco para a população que, dependendo da localização, pode ter sua rotina impactada. A prefeitura avisa que as equipes municipais já estão em ação para reverter a situação.

A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade.

A população deve ficar atenta aos canais digitais da Prefeitura do Recife, que estarão sempre atualizados sobre a situação ou acessar o site da Ação Inverno (http://acaoinverno.recife.pe.gov.br) onde é possível visualizar os abrigos ativados.

Veja também

