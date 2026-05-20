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IPS 2026 Recife figura entre as últimas posições de ranking que avalia qualidade de vida nas capitais Na avaliação dos estados, Pernambuco ocupa a 16ª posição (60,58), na lista liderada pelo Distrito Federal, que conquistou IPS 70,73

O Recife está entre as cinco últimas capitais no ranking que avalia a qualidade de vida da população no Brasil, atingindo pontuação 63,22 no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, em uma classificação que varia de 0 (pior) a 100 (melhor).

Na avaliação dos estados, Pernambuco ocupa a 16ª posição (60,58), na lista liderada pelo Distrito Federal, que conquistou IPS 70,73. O Pará é o último colocado, com 55,80.

O IPS é desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative e mede o desempenho social e ambiental de territórios em todo o mundo. No Brasil, foram avaliados os 5.570 municípios dos 26 estados, além do Distrito Federal.

Segundo a publicação, o levantamento avalia "a capacidade da sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas, estabelecer as estruturas que garantam qualidade de vida aos cidadãos e dar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial máximo”.



Confira avaliação do IPS 2026 do Recife:

IPS mede o desempenho sociais dos territórios | Arte: IPS 2026/Reprodução

Avaliação

A estrutura do índice é formulada com base em três dimensões:

1 - Necessidades Humanas Básicas: mostra se as necessidades essenciais da população estão sendo atendidas, como nutrição e cuidados médicos básicos, moradia, água e saneamento, e segurança pessoal.

2 - Fundamentos do Bem-estar: indica se existem estruturas que garantem aos indivíduos e comunidades manter ou melhorar seu bem-estar, como acesso ao conhecimento básico, à informação e comunicação, saúde e qualidade do meio ambiente.

3 - Oportunidades: aponta se há oportunidades para que todos os indivíduos atinjam seu potencial pleno, com garantias de direitos e liberdades individuais, inclusão social e acesso à educação superior.

O índice varia de 0 (pior) a 100 (melhor) e corresponde à média aritmética dos resultados do IPS das três dimensões. A partir da pontuação, os municípios ou estados recebem classificação em relação aos demais.

As informações utilizadas para calcular o IPS são provenientes de fontes oficiais e de institutos de pesquisa. Os municípios brasileiros foram classificados em nove grupos com as tonalidades de azul, amarelo e vermelho.

Resultado das capitais

Na lista com as 27 capitais brasileiras, o Recife aparece em 23º lugar, sinalizando avaliação melhor apenas em comparação a Salvador (24º), Maceió (25º), Macapá (26º) e Porto Velho (27º), este último com pior classificação. No topo da lista está Curitiba (PR), com IPS 71,29.

Recife aparece em 23º lugar na lista | Arte: IPS 2026/Reprodução

Municípios de Pernambuco

Em Pernambuco, os 10 municípios com maior IPS são Fernando de Noronha (71,75), Belo Jardim (65,57), Santa Cruz do Capibaribe (64,61), Paulista (64,25) e Petrolina (63,93). A lista segue com Caruaru (63,87), Surubim (63,86), Sairé (63,84), Serra Talhada (63,67) e Itacuruba (63,54).

Lista dos 10 bem avaliados em Pernambuco | Arte: IPS 2026/Reprodução

Já os 10 últimos da lista são Maraial (54,56), Afrânio (54,42), Santa Maria do Cambucá (53,94), Santa Cruz (53,67), Buíque (53,63), Bodocó (53,48), Santa Filomena (53,46), Casinhas (52,29), Paranatama (50,49) e Carnaubeira da Penha (48,79).

Lista dos 10 piores avaliados em Pernambuco | Arte: IPS 2026/Reprodução

Estados e DF

No ranking nacional, ocupando a 16ª de 27 posições, Pernambuco apresenta IPS 60,58, atrás de quatro estados do Nordeste - Ceará (15º), com IPS 61,22; Rio Grande do Norte (13º), com IPS 61,83; Sergipe (12º), com IPS 62,10; e Paraíba (11º), com IPS 62,39.

A lista é liderada pelo Distrito Federal (70,73), São Paulo (67,96) e Santa Catarina (65,58), que ocupam a primeira, segunda e terceira posições, respectivamente.

Panorama do Brasil

Segundo o IPS, o Brasil atingiu uma pontuação média de 63,40, na escala que vai de 0 a 100, com progresso sutil entre 2025 e 2026.

Entre as dimensões, "Necessidades Humanas Básicas" alcançou pontuação 74,58; "Fundamentos do Bem-estar" atingiu 68,81; e "Oportunidades" obteve 46,82.

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