Santo Amaro Recife: estelionatário de 21 anos é preso por aplicar o golpe do falso consórcio na internet Contra o suspeito havia 16 inquéritos que foram concluídos com a investigação

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de estelionato por aplicar o golpe do falso consórcio da casa própria por meio de publicações na internet.

A prisão aconteceu nessa terça-feira (27), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Contra o suspeito havia 16 inquéritos que foram concluídos com a investigação realizada pela Delegacia da Boa Vista.

Segundo o titular da unidade policial, o delegado José Custódio, o suspeito atraía as vítimas através de anúncios de consórcios postados no Facebook e no site OLX.

"Ele ludibriava as vítimas brincando com o sonho da casa própria. Elas o procuravam no escritório e firmavam contrato", explicou o delegado.

O homem garantia a contemplação do crédito mediante um depósito em conta e a falsa promessa de que a empresa de consórcio entraria em contato para confirmar a transação e emitir os boletos.

"Só que isso nunca aconteceu e as vítimas, quando perceberam que se tratava de uma fraude, procuraram novamente o escritório do investigado que não dava atenção e não reembolsava o valor por se tratar de um golpe", detalhou o delegado José Custódio.

À polícia, o investigado chegou a confirmar vínculos com empresas de consórcio, o que não foi confirmado.

"Fomos atrás, oficiamos essas empresas de consórcio e todas elas, para a nossa surpresa, afirmaram que não tinham qualquer espécie de representatividade, qualquer vinculação com esse investigado ou com o seu escritório", ressaltou o delegado.

Foi descoberto o esquema de vantagem ilícita com o golpe do falso consórcio aplicado em pessoas de baixa renda que tinham o sonho da casa própria. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi autuado por estelionato.

