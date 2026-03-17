Ter, 17 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça17/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Corrida de Rua

Recife recebe 1ª etapa do Circuito Sun Day Run com adidas neste domingo (22); veja inscrições

A largada está programada para ocorrer às 5h30, com saída do Shopping RioMar Recife

Reportar Erro
Corrida de Rua com saída no Riomar ocorre neste domingo (22)Corrida de Rua com saída no Riomar ocorre neste domingo (22) - Foto: Freepik/Divulgação.

As inscrições para a corrida Sun Day Run com adidas no Recife estão abertas. O evento esportivo está marcado para este domingo (22), com provas de 5 km e 10 km com largadas às 5h30, a partir do Shopping RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade.

A capital pernambucana recebe a primeira etapa do circuito de corridas de rua no Nordeste que tem a adidas como marca oficial.

Leia também

• Liderando regata de volta ao mundo, Barco Brasil se aproxima do Recife para última etapa

• Instituto Dimitri Andrade promove corrida pela inclusão no Recife; veja como se inscrever

• Corrida em Olinda convida público a unir esporte e cultura em homenagem ao Homem da Meia-Noite

Neste ano, o Circuito Sun Day Run com adidas tem mais três etapas: em Fortaleza, em 24 de maio, também com inscrições abertas, e outras duas no segundo semestre, em Aracaju, em agosto, e Salvador, em dezembro.

O kit-atleta inclui uma camiseta da adidas exclusiva do circuito. A arena contará com ativações de marcas, sessões de massagem e espaços de convivência para celebrar a cultura da corrida no Nordeste e a superação dos atletas.

De acordo com o diretor da BRB Marketing Esportivo, organizadora do circuito, Ricardo Ramalho, Recife tem a importância de ter sido o primeiro evento, realizado no ano passado.

"O retorno positivo dos corredores pernambucanos consolidou o circuito, e agora voltamos com com uma grande expectativa pela renovação da parceria com a adidas e o apoio do RioMar Recife. Com o ritmo acelerado das inscrições, devido ao grande sucesso na primeira edição, nossa estimativa é que as vagas esgotem antecipadamente", disse. 

Inscrições
As inscrições são limitadas e podem ser feitas a partir do site oficial do circuito, o www.sundayrun.com.br. O primeiro lote termina no dia 21 deste mês. 

Ao garantir a vaga, os inscritos também participam de sorteio da marca esportiva oficial. Será sorteado um kit adidas completo, com tênis de alta performance Adios Pro 4, camiseta e shorts via live no Instagram oficial do evento, @sundayrun.br.

Os atletas também recebem vouchers de desconto para compras em lojas parceiras no RioMar Recife.

Com informações de assessoria 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter