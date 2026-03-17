Recife recebe 1ª etapa do Circuito Sun Day Run com adidas neste domingo (22); veja inscrições
A largada está programada para ocorrer às 5h30, com saída do Shopping RioMar Recife
As inscrições para a corrida Sun Day Run com adidas no Recife estão abertas. O evento esportivo está marcado para este domingo (22), com provas de 5 km e 10 km com largadas às 5h30, a partir do Shopping RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade.
A capital pernambucana recebe a primeira etapa do circuito de corridas de rua no Nordeste que tem a adidas como marca oficial.
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Neste ano, o Circuito Sun Day Run com adidas tem mais três etapas: em Fortaleza, em 24 de maio, também com inscrições abertas, e outras duas no segundo semestre, em Aracaju, em agosto, e Salvador, em dezembro.
O kit-atleta inclui uma camiseta da adidas exclusiva do circuito. A arena contará com ativações de marcas, sessões de massagem e espaços de convivência para celebrar a cultura da corrida no Nordeste e a superação dos atletas.
De acordo com o diretor da BRB Marketing Esportivo, organizadora do circuito, Ricardo Ramalho, Recife tem a importância de ter sido o primeiro evento, realizado no ano passado.
"O retorno positivo dos corredores pernambucanos consolidou o circuito, e agora voltamos com com uma grande expectativa pela renovação da parceria com a adidas e o apoio do RioMar Recife. Com o ritmo acelerado das inscrições, devido ao grande sucesso na primeira edição, nossa estimativa é que as vagas esgotem antecipadamente", disse.
Inscrições
As inscrições são limitadas e podem ser feitas a partir do site oficial do circuito, o www.sundayrun.com.br. O primeiro lote termina no dia 21 deste mês.
Ao garantir a vaga, os inscritos também participam de sorteio da marca esportiva oficial. Será sorteado um kit adidas completo, com tênis de alta performance Adios Pro 4, camiseta e shorts via live no Instagram oficial do evento, @sundayrun.br.
Os atletas também recebem vouchers de desconto para compras em lojas parceiras no RioMar Recife.
Com informações de assessoria