Recife: Evento da FICR traz oportunidades de estágio e emprego nesta terça-feira (20)

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove nesta terça-feira (20) o evento Emprega FICR que oferece cerca de 400 oportunidades de emprego e estágio na capital pernambucana.

A iniciativa é gratuita e ocorre na sede da FICR, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, das 9h às 12h e das 17h às 21h. As vagas são para nível médio, técnico e superior em diferentes áreas.

O momento contará com a presença da Agência do Trabalho do Recife, além da participação de empresas como o Grupo Parvi e a ALY Consultoria. Os participantes ainda poderão assistir a duas palestras ao longo do dia.

O ex-aluno da Ficr, Émerson Messias vai falar, às 11h, sobre a temática “Da Faculdade ao Mercado: Caminhos, Desafios e Conquistas de um Egresso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas”. A psicóloga Luana Alves mediará a conversa.

Durante a tarde, às 17h, a palestra “Planejamento de Carreira e Mercado de Trabalho: Preparação Inteligente para Oportunidades Reais” será apresentada por Clécia Farias, gestora de RH e consultora em Desenvolvimento Humano com a mediação de Wanessa Amorim.



Programação Emprega FICR

Data: 20 de maio (terça-feira)



Com a presença das empresas: Agência do Trabalho do Recife, ASSESPRO e ALY Consultoria

Horário: 9h às 12h



Grupo Parvi, CFarias Consultoria, NUDEP, ABRE e IEL

Horário: 9h às 12h e 18h às 21h

Palestras:

Da Faculdade ao Mercado: Caminhos, Desafios e Conquistas de um Egresso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Convidado: Émerson Messias - Software Developer | Salesforce | Python (egresso FICR). Mediação: Luana Alves - Psicóloga e Analista de Empregabilidade da Residência Tecnológica do Porto Digital

Horário: 11h

Planejamento de Carreira e Mercado de Trabalho - Preparação Inteligente para Oportunidades Reais. Convidada: Clécia Farias - Gestora de RH, Consultora em Desenvolvimento Humano e Especialista em Seguros. Mediação: Wanessa Amorim - Administradora e Analista de Carreiras FICR

Horário: 17h

Mais informações: (81) 2127-0500

