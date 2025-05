A- A+

Educação Recife sedia evento nacional com foco na qualidade e equidade na educação infantil O evento, que acontece no Engenho Apipucos Recepções, no bairro de Apipucos, teve início nesta quinta-feira (29) e segue até esta sexta-feira (30)

Recife é sede de um importante evento nacional que coloca em pauta temas cruciais para o presente e o futuro da educação infantil no Brasil: qualidade e equidade.

O encontro, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Secretaria de Educação do Recife, reúne especialistas, gestores e educadores para discutir políticas, práticas e estratégias que garantam o direito à educação desde os primeiros anos de vida.

A etapa Nordeste do Seminário Regional Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil, teve início nesta quinta-feira (29), no Engenho Apipucos Recepções, no bairro de Apipucos, e segue até esta sexta-feira (30).

A programação inclui mesas-redondas, oficinas, apresentações de experiências exitosas e debates sobre temas como formação docente, financiamento, avaliação da qualidade, inclusão, diversidade e o papel das famílias e comunidades no processo educativo.

De acordo com a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, este é um momento fundamental para fortalecer a construção coletiva de políticas públicas para a primeira etapa da educação básica.

“É muito importante ver o Ministério da Educação colocando a educação infantil no centro das discussões nacionais. No Recife, fazemos essa escolha todos os dias, pois sabemos que garantir uma educação de qualidade exige o trabalho conjunto da União, dos estados e, principalmente, dos municípios", iniciou Cecília Cruz.

"Quando falamos de criança, falamos de um desenvolvimento que vai além da escola, é nas praças, nos parques e nos postos de saúde, por exemplo. A plenitude da criança acontece nestes equipamentos públicos e, por isso, a educação infantil é uma política intersetorial e a gente tem um papel central na garantia dos direitos da primeira infância”, completou a secretária.

O secretário nacional de Educação Básica substituto do Ministério da Educação, Alexsandro Nascimento dos Santos, destacou a importância de colocar a pauta da educação infantil no centro das discussões nacionais.

“Esse seminário é um espaço para discutir como garantir mais vagas em creches e pré-escolas, mas, principalmente, como assegurar uma educação infantil de qualidade. Estamos debatendo os parâmetros nacionais de qualidade, que ajudam os municípios, como Recife, a transformar essas diretrizes em ações concretas, garantindo espaços adequados, formação de professores e o bem-estar das crianças. É uma construção coletiva, essencial para assegurar o direito de cada criança a uma educação pública de qualidade”, ressaltou o secretário.

A programação desta quinta-feira (29) trouxe reflexões que colocaram em pauta o desafio da Governança Federativa Colaborativa na gestão da educação infantil com qualidade e equidade e como implementar os parâmetros nacionais de qualidade e equidade nesta etapa de ensino, destacando os desafios pedagógicos.

As discussões pontuaram também ações estruturantes comprometidas com a implementação destes parâmetros.

“Esse seminário é fundamental porque coloca a educação infantil no centro das discussões educacionais. É um momento de refletir sobre os parâmetros de qualidade e, principalmente, de mostrar como Recife tem construído uma cidade que cuida da infância, com políticas intersetoriais e ações que garantem uma educação de qualidade para nossas crianças”, disse a secretária executiva de Gestão Pedagógica do Recife, Ana Selva.

Os dois dias de evento contam com a participação de representantes do Ministério da Educação; do Conselho Nacional de Educação (CNE); da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME); do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib); além de representantes do Tribunal de Contas; do Ministério Público; Secretarias Estaduais e Municipais de Educação; movimentos sociais e membros da sociedade civil.

