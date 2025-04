A- A+

suporte Recife: evento gratuito oferece apoio e acolhimento a famílias atípicas na Jaqueira Evento "Cuidar de quem cuida: Azul de Acolhimento e Conscientização" acontece no dia 29 de abril, no Parque da Jaqueira, e reúne série de atividades

O evento “Cuidar de quem cuida: Azul de Acolhimento e Conscientização”, iniciativa que visa a acolher, orientar e oferecer cuidado integral às famílias atípicas, acontecerá no próximo dia 29, das 8h às 11h, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, de forma totalmente gratuita.

Organizada por um grupo interdisciplinar de profissionais de diversas áreas, a ação busca fortalecer as redes de apoio, promover bem-estar e oferecer informações práticas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando que a conscientização e o suporte às famílias atípicas devem ir além do mês de abril.

Conhecido como Abril Azul, abril é o mês da conscientização sobre o autismo, com o Dia Mundial da Conscientização do Autismo sendo comemorado no dia 2 de abril. A iniciativa visa, junto ao término do mês, a informar a população sobre o TEA, combater o preconceito e promover a inclusão e o respeito às pessoas autistas.

Entre as atividades previstas para o dia, o público terá atendimento jurídico gratuito para esclarecer dúvidas sobre os direitos das famílias atípicas; acolhimento psicológico e orientações com terapeutas ocupacionais; sessões de escuta com psicólogos; massagens relaxantes voltadas especialmente para mães atípicas; além de espaço de recreação com atividades específicas para crianças com TEA, conduzidas por profissionais capacitados.



O advogado Luís Henrique Ferreira é um dos voluntários que encabeça a ação e ressaltou que muitas famílias não possuem as informações que precisam

“Muitas famílias enfrentam desafios diários e, muitas vezes, não têm acesso às orientações que precisam. Nossa proposta é simples, mas essencial: oferecer escuta, acolhimento e conhecimento. Esse tipo de apoio pode fazer toda a diferença na vida de quem cuida, especialmente quando falamos de famílias que convivem com o TEA. Mais do que um evento, queremos ser uma rede de apoio verdadeira”, explica.



