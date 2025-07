Recife Expo Center promove campanhas de conscientização para o Agosto Lilás e Dourado

A- A+

Durante o mês de agosto, o Recife Expo Center, localizado no Cais Santa Rita, no Centro do Recife, será palco de duas importantes campanhas de conscientização: o Agosto Lilás, que alerta para o combate à violência contra a mulher, e o Agosto Dourado, voltado à valorização do aleitamento materno.

As iniciativas buscam mobilizar e sensibilizar colaboradores, visitantes e toda a comunidade sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e segura.

Agosto Lilás

Como parte da programação do Agosto Lilás, o equipamento firmou uma parceria com o Instituto Banco Vermelho, organização sem fins lucrativos que atua na luta contra o feminicídio e pela valorização da vida das mulheres por meio de ações educativas, intervenções urbanas e propostas legislativas.

Até o dia 15 de agosto, o público poderá visitar, na área externa do centro de convenções, um dos exemplares do Banco Vermelho – um mobiliário gigante urbano e simbólico, doado pela Instituição e parceira educacional Uninassau, e que já passou por locais como o Marco Zero, Praça do Arsenal, Aeroporto Internacional do Recife, shoppings e estádios da capital.

A peça traz informações impactantes sobre os cinco tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha e orientações sobre canais de denúncia, convidando a população a sentar para refletir e se levantar para agir.

Além da instalação do mobiliário, o Recife Expo Center também disponibilizou, gratuitamente, a sala 10 do centro de convenções, local onde o Instituto Banco Vermelho realizará um encontro especial com palestra e roda de conversa sobre o tema.

A ação acontece no dia 11 de agosto, às 16h, com evento aberto ao público, e reforça o papel educativo e transformador dos espaços de eventos enquanto plataformas de impacto social.

“Queremos que o Recife Expo Center seja mais do que um palco para grandes eventos. Queremos que ele seja também um lugar que acolhe, provoca e inspira. Ao nos tornarmos o primeiro centro de convenções a se unir ao Instituto Banco Vermelho nessa luta, reafirmamos nosso compromisso com a proteção das mulheres e com o poder das ações coletivas em prol de um futuro melhor”, destaca Tatiana Menezes, diretora do Recife Expo Center.

A vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi, reforça a importância das ações.

"Não podemos ficar sentadas esperando que os homens parem de nos matar. É hora de levantar e agir! A mudança cultural e a implementação de ações preventivas efetivas são os caminhos para evitar que mais mulheres percam suas vidas e se tornem meros números nas estatísticas", enfatiza.

Durante todo o mês, materiais de conscientização também estarão fixados na parte interna das portas de todos os banheiros do equipamento, ampliando o alcance da campanha entre o público frequentador.

Instituto Banco Vermelho

O Instituto Banco Vermelho (IBV) é uma entidade brasileira sem fins lucrativos e suprapartidária que tem como compromisso a luta pelo #FeminicídioZero no Brasil.

Fundado em 25 de novembro de 2023, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, por duas mulheres recifenses: a publicitária e ativista Andrea Rodrigues e a executiva de marketing Paula Limongi, que sentiram de perto o impacto devastador do feminicídio em suas vidas e decidiram transformar seu luto em luta.

"Quando perdi minha amiga Patrícia, assassinada pelo ex-marido em 2018, compreendi que essa luta não era só por ela, mas por todas nós. Ao final desse processo, decidi continuar lutando para que nenhuma mulher mais tenha sua vida ceifada por esse crime", afirma Andrea Rodrigues, presidenta do Instituto Banco Vermelho (IBV).

Agosto Dourado

Paralelamente, o Recife Expo Center também promove ações em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno.

A proposta é ressaltar a importância do apoio institucional e familiar às mães lactantes, além de reforçar o compromisso com ambientes mais acolhedores e saudáveis para mulheres e crianças. As ações incluem sinalização especial e mensagens educativas nos espaços internos.

Veja também