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gastronomia Recife Expo Center recebe a 2ª Feira de Confeitaria Senac, dos dias 13 a 15 de agosto O evento contará com a participação de especialistas nacionais e terá concurso de Bolos Artísticos

A 2ª Feira de Confeitaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) será realizada de quarta (13) a sábado (15), das 14h às 21h, no Recife Expo Center. O evento reunirá nomes do setor para compartilhar técnicas, tendências e inspirações por meio de palestras, demonstrações em cozinha show, workshops práticos e mesas-redondas.

A entrada no evento será possível mediante a doação de no mínimo 2 kg de alimentos não perecíveis, entregues no dia do evento, ou contribuição de R$ 15 via Pix. Toda a arrecadação será destinada ao Sesc Mesa Brasil.

As inscrições devem ser realizadas pelo site, no qual também é possível conferir a programação completa. Quem se inscrever como pessoa jurídica ou Micro Empreendedor Individual (MEI) receberá uma bolsa personalizada da Feira, a ser retirada no momento do credenciamento.

Trazendo a temática "Confeitaria em Movimento: Tradição e Inovação", o evento terá atividades que passam pelos temas confeitaria sem glúten, inovação em doces clássicos regionais, inclusão no setor e marketing digital, por exemplo.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes da confeitaria regional e nacional, como Vivi Cake, influenciadora e confeiteira; Cesar Yukio, vencedor do 1º MasterChef Confeitaria; Tábata Romero, jurado do programa Que Seja Doce; Bruna Hannouche, confeiteira artística e empresária na lista Forbes Under 30 Brasil; Tânia Bastos, chef confeiteira e Cecília Chaves, apresentadora do programa Na Cozinha.

A programação da feira contempla ainda atividades exclusivas para o público infantil no Espaço Kids, com oficinas e experiências lúdicas voltadas para despertar o interesse pela gastronomia. Durante os três dias de evento, as crianças poderão participar de oficinas com temáticas variadas como Fábrica Mágica de Donuts, com Renan Yamashita; Mão na Fruta: Colorindo Sabores, com Allan Matheus; e Copo da Felicidade Nordestino: Coco e Chocolate em Camadas de Encanto, com Vanessa França.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a Feira de Confeitaria fortalece a economia criativa e o empreendedorismo em Pernambuco.

"Além de ser um espaço de troca de conhecimento e aperfeiçoamento técnico, o evento representa uma importante oportunidade para o fortalecimento dos negócios, promovendo networking e estimulando a inovação entre os empreendedores da confeitaria. Ao reunir profissionais, estudantes e empresas, contribuímos para o desenvolvimento de um setor que gera emprego, renda e movimenta a economia do nosso estado", diz.

Concurso

Além das atividades teóricas e práticas, uma das grandes atrações do evento será o concurso de bolos artísticos, promovendo a confeitaria de Pernambuco. A competição será dividida em duas categorias: Confeitaria para Bolos de Casamento e Confeitaria para Bolos Infantis.

Nos dias do evento, a avaliação dos expositores será feita por um júri técnico composto por chefs confeiteiros e por voto popular do público participante da feira. Os critérios de avaliação incluem conceito, grau de dificuldade, qualidade na execução, apelo visual, habilidade técnica e originalidade.

O anúncio dos vencedores será realizado no sábado (15), último dia do evento. Todos os competidores receberão certificados de participação e os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com equipamentos de cozinha profissional.

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