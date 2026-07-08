Recife Expo Center recebe primeira edição do Metanoia

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O padre Damião Silva, pároco da Igreja Madre de Deus, organizará neste sábado (11), das 8h às 13h, no Recife Expo Center, no bairro de São José, o evento "Metanoia", um retiro espiritual que pretende reunir 600 pessoas.

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"Há momentos em que sentimos que a vida parece travada. Há pessoas aprisionadas por uma enfermidade física, outras carregam feridas emocionais profundas e tantas vivem uma batalha espiritual silenciosa. Humanamente, parece que nada muda. Mas a Palavra de Deus nos revela uma verdade extraordinária: quando o poder de Deus entra em ação, aquilo que parecia impossível começa a mudar. A verdadeira metanoia é justamente essa virada de chave. Não é apenas mudar de ideia, mas permitir que Deus transforme completamente nossa maneira de viver, pensar e caminhar", destacou o padre.

“Metanoia” é uma palavra de origem grega que significa uma transformação profunda e essencial na mentalidade, na visão de mundo ou na identidade de alguém.



“Na vida física, Deus continua sendo o Senhor da vida. Ele fortalece os cansados, levanta os abatidos, cura enfermidades quando essa é a sua vontade e concede coragem para enfrentar cada tratamento e cada limitação. O poder de Deus não conhece impossibilidades”, declarou.

Segundo o pároco, o evento tem um “viés espiritual” para quem está passando por dificuldade.

“Quantas pessoas vivem presas ao medo, à ansiedade, à culpa, ao ressentimento, à tristeza ou ao desânimo. O Espírito Santo entra onde ninguém consegue entrar: no coração humano. Ele substitui o medo pela confiança, a angústia pela paz, a culpa pelo perdão e o vazio pela esperança. Na vida espiritual, acontece a maior de todas as transformações. O pecado perde sua força, as cadeias são quebradas, o coração endurecido volta a amar, a fé renasce, a oração ganha novo sentido e a pessoa reencontra a alegria de caminhar com Deus. Quem experimenta o poder do Senhor nunca permanece igual”, apontou.

“A Palavra de Deus está repleta dessas viradas de chave. As correntes de Pedro caíram na prisão; o mar se abriu diante de Moisés; as muralhas de Jericó ruíram; o cego voltou a enxergar; o paralítico levantou-se; Lázaro saiu do túmulo. Em todos esses acontecimentos existe uma mesma verdade: quando Deus age, aquilo que estava parado volta a caminhar; aquilo que estava morto volta a viver; aquilo que parecia perdido encontra um novo começo”, concluiu.

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