A- A+

exposição Recife: CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12) Ação integra programação de atividades em comemoração aos 377 anos de criação do Exército Brasileiro

Em meio às comemorações dos 377 anos de criação do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) vai promover uma exposição de material de emprego militar neste sábado (12). O público vai poder conferir a programação já a partir das 8h, no Parque da Tamarineira, Zona Norte da cidade.

A programação do evento vai seguir até às 17h. Logo na abertura, a banda do CMNE vai promover um show especial para o público presente, com releituras de canções em alusão ao próprio Exército e sucessos da música popular brasileira.

"A criação do Exército Brasileiro remonta ao ano de 1648, quando, em solo pernambucano, no Monte dos Guararapes, expulsamos o invasor holandês do nosso território. A data é de grande importância porque o Exército é uma instituição do Estado que representa a nossa população. Então, em todo o Brasil, estamos conduzindo atividades comemorativas, em especial no Nordeste, com coordenação do CMNE", contou o Major Bruno Moraes em entrevista à Folha de Pernambuco.

Materiais em exposição

Já nesta quinta-feira (10), o Comando Militar do Nordeste recebeu a reportagem no 10° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, no Recife, para mostrar alguns dos materiais que estarão expostos no Parque da Tamarineira.

Dentre os equipamentos, o destaque vai para a Viatura Blindada Guarani. O major explica que o veículo é utilizado para transporte de pessoal, com emprego de alta tecnologia e fabricação brasileira.

"A produção é de uma parceria do Exército com a empresa Iveco. Além disso, ela tem a capacidade de ação de choque, que é a conjugação do poder de fogo e proteção blindada. Isso oferece melhores condições para os nossos militares cumprirem suas funções em operações", disse.

Viatura Blindada Guarani, que estará em exposição no Parque da Tamarineira, no Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A exposição também vai contar com material de Comunicações, Comando e Controle, uilizados pelos comandantes durante as missões.

"São materiais usados no mundo todo, o que fortalece o emprego do Exército Brasileiro, que está alinhado com as principais forças militares e seus desafios aqui no Brasil e mundo afora", explicou o major.

Algumas motos de Alto Rendimento do Exército também estavam à mostra na prévia. Elas têm capacidade de reconhecimento e escolta de comboios. Viaturas leves capazes de fazer o deslocamento antecipado em ambientes de combate.

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

CMNE promove exposição de material militar no Parque da Tamarineira, neste sábado (12). - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Contato com o público

Segundo o major Bruno Moraes, a exposição do Parque da Tamarineira será interativa, com o objetivo de aproximar o contato com o público.

"Os estandes estarão mobiliados com o material e com o pessoal do Exército também, que estará prestando esclarecimentos e tirando dúvidas para a população, buscando a interação", começou. "É muito importante ter o público perto de nós, porque o Exército é uma ferramenta do Estado Brasileiro que tem como missão constitucional a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e o emprego em atribuições subsidiárias", completou.

Major Bruno Moraes, do Exército Brasileiro | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Serviços de saúde

Assim como na ação cívico-social no Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), em Jaboatão dos Guararapes, no último sábado (5), a programação no Parque da Tamarineira vai trazer também serviços de saúde.

Como explica o major, como grande parte do público procura o parque para a atividade física, profissionais da saúde vão oferecer atendimento.

"Estaremos com estande e militares de saúde do Exército, vindos Hospital Militar de Área do Recife, vão prestar alguns exclarecimenos, incentivar hábitos de vida e alimentação, bem como aferindo pressão para poder dar um feedback direto para o visitante interessado sobre o seu estado de saúde", afirmou.

Programação vai contar também com serviços gratuitos de saúde | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Programação

A programação pelos 377 anos do Exército Brasileiro seguirá já nesta sexta-feira (11), a partir das 16h, com apresentação da Banda do Comando Tático do Nordeste, na praça do Arsenal, Bairro do Recife, Centro da cidade.

Além da exposição, no sábado, os eventos seguem ainda no dia 16, quando ocorrerá a entrega de condecorações. O destaque vai para a Ordem do Mérito Militar (OMM), Colaborador Emérito do Exército e a Medalha Exército Brasileiro (MEB), como parte de uma cerimônia militar que encerrará as comemorações do Dia do Exército.

As atividades integram a Semana do Exército, que visa a homenagear os feitos dos Heróis de Guararapes, marco da formação da nação e da gênese do Exército Brasileiro.

A programação também tem como objetivo divulgar a instituição, promover a difusão das atividades do Exército e destacar as características da profissão militar para o público externo. Além disso, a iniciativa busca incentivar o ingresso de novos recrutas e promover a integração entre militares da ativa e da reserva.

Veja também