restauração Recife: começam negociações para restauro da fachada do Convento e da Basílica do Carmo, diz frei Na quarta (16), frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, fez um pedido de ajuda direcionado aos poderes públicos para a restauração dos espaços

Um apelo público aos poderes municipal e estadual para a restauração da fachada do Convento e da Basílica de Nossa Senhora do Carmo resultou nas primeiras negociações para possíveis intervenções nos prédios históricos que celebram a padroeira da Cidade.

Nessa quarta-feira (16), dia dedicado à santa, durante missa campal no Pátio do Carmo, na área central da Capital pernambucana, o frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, fez um pedido de ajuda direcionado aos poderes públicos para a restauração dos espaços, que estão há cerca de oito anos sem pintura.

Entre as autoridades que compareceram ao encerramento da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo estavam a vice-governadora Priscila Krause e o prefeito do Recife, João Campos. Este último, após a súplica do frei, o convidou para uma reunião na manhã desta quinta-feira (17), com o vice-prefeito da Capital, Victor Marques e equipe.

"Fui para a reunião e conversei com o vice-prefeito. Ficou acertado que eles vão fazer a restauração da fachada da Basílica e do Convento, com a possibilidade, no futuro, de talvez fazer um restauro também do forro da igreja", afirmou o frei Cidmário Bezerra, em entrevista à Folha de Pernambuco.

O religioso reforçou que, apesar da necessidade de reparo, a reestruturação do forro não foi contemplada nessa primeira negociação com a Prefeitura do Recife, não sabendo ele quando o serviço poderá ser feito.

Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"A gente pediu para restaurar [o forro], mas eles se comprometeram com a fachada da Basília e do Convento", destacou o frei, informando que o telhado da basílica está em "perfeito estado" e não precisa de reforma, e sim o forro.

O próximo passo será marcar uma reunião no Convento do Carmo na presença de órgãos da gestão municipal e de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para avaliação de viabilidade e estudo prévio das intervenções nas fachadas. O encontro deve ser agendado na próxima semana.

"É a casa da padroeira do Recife, igreja habilitada diariamente pelo povo do Recife, por pessoas que vêm de outros estados, por muitos turistas que vêm de fora, e muitas das reclamações é que a igreja por fora está feia, parece abandonada, mas por dentro é tão bonita. O que a gente quer de volta, além de cuidar do patrimônio, é trazer a beleza que essa fachada tem e precisa ser, de fato, restaurada", ressaltou o reitor da Basílica do Carmo.

Frei Cidmário Bezerra disse que somente após o mapeamento das equipes será possível estimar custos e prazos da obra. Ele também afirmou não lembrar quando o último restauro foi feito nos locais, mas destacou que há uns oito anos foi realizada somente pintura com tinta branca na área externa da Basílica, estrutura do século XVII, e que passou quase 80 anos para ser totalmente construída.

Basílica de Nossa Senhora do Carmo | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Tem pragas de vegetação, a parte de pedra que precisa ser lavada, rebocos que precisam ser feitos novamente, toda uma pintura para revitalizar a beleza da fachada", apontou Cidmário, destacando a importância histórica das edificações. O Convento, por exemplo, foi construído no lugar do antigo palácio do colonizador holandês Maurício de Nassau.

Além da fachada e do forro que está oxidado, a igreja também necessita de outras intervenções, é o que ressalta o reitor:

"Uma coisa que é urgente é a elétrica da Basílica, que precisa ser toda revista e trocada. Temos um altar lateral, o de Nossa Senhora da Assunção, que falta ser restaurado, e dois púlpitos da igreja com pedra de cantaria", ressaltou o frei.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Recife para apurar outros detalhes sobre as tratativas de restauro da fachada e possibilidade de intervenções em outros espaços da Basílica. Por meio de nota, a gestão municipal informou que "irá realizar estudos e análises técnicas para a realização dos devidos restauros".

