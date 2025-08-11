A- A+

PROGRAMAÇÃO Recife fará emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate entre outras ações nesta terça Uma série de atividade será realizada em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude

Mutirão de emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate e ações de combate ao preconceito fazem parte da programação em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude, nesta terça-feira (12), na capital pernambucana.



Ao longo do dia, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), vai realizar uma série de atividade em diferentes pontos da cidade.



Séries de atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade. Foto: Helia Scheppa/PCR

As diversas ações visam conscientizar a população dos direitos das crianças e adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, população negra e LGBTQIA+, assim como a importância da defesa da democracia.

Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, é uma alegria realizar uma programação diversa e inclusiva no Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude.

"Ao longo de toda essa terça-feira, vamos promover ações que reafirmam nosso compromisso com a garantia dos direitos de todas as pessoas. Eu mesmo estarei presente em cada uma dessas atividades, porque acredito que o contato direto com a população e o diálogo constante são fundamentais para construirmos uma cidade mais justa e acolhedora”, comentou o secretário.

Serviço

Praça do Engenho do Meio

Ação do coletivo Recife MangueBoyz em parceria com Secretaria Executiva de Juventude

Atividades a partir das 9h: plantio de mudas, mural, lixeiras seletivas, composteira, placas educativas e bate-papo com jovens



Rua Bujaru, nº 7018, Nova Descoberta

Retirada gratuita de certidões de nascimento e identidade: 8h às 17h

Aulas de LIBRAS com foco em cultura afro-brasileira: manhã

Campanha Recife Sem Racismo: divulgação da plataforma de denúncias



Roda de diálogo “Rede de Apoio” para gestantes e mães beneficiadas pelo programa Mãe Coruja Recife, das 14h às 16h



Cine-debate e exibição do filme “Ainda Estou Aqui” (Oscar 2025)

Horário: 19h

Palestra antes do filme com Marcelo Santa Cruz e Amparo Araujo



Café da Inclusão e criação do Grupo de Convivência LGBTI+

Horário: 16h



Roda de conversa sobre prevenção de quedas

Rua Arlindo Cisneiros

Horário: 14h às 16h.



Mais informações sobre o 12 de agosto podem ser obtidas pelo Instagram @sdhjrecife.



Com informações da assessoria.

