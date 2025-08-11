Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PROGRAMAÇÃO

Recife fará emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate entre outras ações nesta terça

Uma série de atividade será realizada em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude

Reportar Erro
Ação reforça o compromisso com os direitos das crianças e adolescentes, jovens, idosos,pessoas com deficiência, população negra e LGBTQIA+Ação reforça o compromisso com os direitos das crianças e adolescentes, jovens, idosos,pessoas com deficiência, população negra e LGBTQIA+ - Foto: Helia Scheppa/PCR

Leia também

• Mutirão pode garantir indenização a mais de 500 mutuários do Cheque Esperança

• Brasil monitora direitos de indígenas e mulheres em metas da COP30

• Meu Pai Tem Nome: Defensoria Pública de Pernambuco realiza mutirão gratuito de DNA

Mutirão de emissão de documentos, rodas de diálogo, cine-debate e ações de combate ao preconceito fazem parte da programação em celebração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude, nesta terça-feira (12), na capital pernambucana.

Ao longo do dia, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), vai realizar uma série de atividade em diferentes pontos da cidade. 
 

Séries de atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidadeSéries de atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade. Foto: Helia Scheppa/PCR 

As diversas ações visam conscientizar a população dos direitos das crianças e adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, população negra e LGBTQIA+, assim como a importância da defesa da democracia. 

Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, é uma alegria realizar uma programação diversa e inclusiva no Dia Nacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional da Juventude. 

"Ao longo de toda essa terça-feira, vamos promover ações que reafirmam nosso compromisso com a garantia dos direitos de todas as pessoas. Eu mesmo estarei presente em cada uma dessas atividades, porque acredito que o contato direto com a população e o diálogo constante são fundamentais para construirmos uma cidade mais justa e acolhedora”, comentou o secretário.

Serviço


Mais informações sobre o 12 de agosto podem ser obtidas pelo Instagram @sdhjrecife.

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter