veja o que muda Recife fará intervenções viárias para melhorar tráfego na Avenida João de Barros; entenda mudanças Obras integram a solução urbana denominada Intercâmbio Diamante Divergente (DDI)

Intervenções na Avenida João de Barros, no Recife, prometem aumentar em 25% a fluidez do trânsito na via que conecta a Zona Norte ao centro da capital pernambucana.

As obras integram a solução urbana denominada Intercâmbio Diamante Divergente (DDI), que busca diminuir o número de conflitos entre vias, diversificar os acessos para os condutores e otimizar o uso do espaço para diversas formas de deslocamento.

Como vai funcionar?

A Prefeitura do Recife destacou que o DDI consistirá na inversão do tráfego sob o Viaduto da Independência, no bairro do Espinheiro, com nova operação em mão inglesa.

"Com a novidade, quem sai da Avenida João de Barros para o bairro do Derby poderá fazer a conversão à esquerda e acessar a Avenida Agamenon Magalhães. Do mesmo modo, quem sai da Rua Quarenta e Oito em direção a Olinda poderá virar à esquerda sob o viaduto, evitando um giro de quadra que, hoje, prolonga o trajeto em quase dois quilômetros", explicou a prefeitura do Recife.

Obras para viabilizar Intercâmbio Diamante Divergente

Para viabilizar o novo sistema, serão realizadas intervenções no trecho sob o Viaduto da Independência, no bairro do Espinheiro, que somam cerca de R$ 4 milhões em investimento municipal.

Segundo a Prefeitura do Recife, a principal obra será o alargamento em seis metros do pontilhão da Avenida João de Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães, embaixo do viaduto.

"O equipamento ganhará uma terceira faixa em cada sentido, viabilizando novos acessos e maior capacidade viária", destacou a gestão da cidade.

Também estão previstos a implantação de canteiros e faixas de pedestres, além da construção e requalificação de 1,1 mil metros quadrados de passeios, recapeamento da via e a integração das rotas de ciclovias já existentes.

"A gente vai implantar um Intercâmbio Diamante Divergente, construindo duas faixas novas, uma em cada sentido da João de Barros, o que vai possibilitar um acréscimo de 25% na capacidade de fluxo dessa via. Para isso, a gente vai fazer uma obra de R$ 4 milhões da prefeitura, vai integrar as ciclovias existentes, fazer novas calçadas e melhorar a mobilidade nessa área”, explicou o prefeito do Recife, João Campos.

O gestor realizou uma visita técnica no trecho ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Victor Marques, na terça-feira (10).

Prazos e execução

As obras terão prazo de execução de 10 meses após a ordem de serviço. A previsão da prefeitura é de que o processo licitatório seja lançado ainda neste mês de março, com início dos serviços em maio.

A execução das obras estruturais ficará sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). A gestão também destacou que as mudanças no trânsito previstas no DDI só serão adotadas definitivamente após o término das intervenções na via.

"A implantação do novo sistema de circulação viária será conduzida posteriormente pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU)", reforçou a Prefeitura do Recife.

A gestão municipal lembra que sistemas similares já foram adotados em outras partes do Recife, a exemplo da mão inglesa na Rua Dois Irmãos, na Zona Norte, implementada em 2021, e solução semelhante no cruzamento da Avenida Doutor José Rufino, na Zona Oeste, com quatro alças de acesso à BR-101, em 2025.

