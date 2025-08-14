A- A+

Educação Recife fatura três prêmios na Mostra Nacional de Cinema Estudantil, no Festival de Gramado Estudantes e professores da rede subiram ao palco para receber as premiações de melhor roteiro, melhor curta e melhor atriz

Através da Rede Municipal de Ensino, o Recife brilhou no Festival de Cinema de Gramado. A cidade conquistou três troféus na primeira edição da Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo.

O destaque ficou por conta do curta-metragem "Cicatrizes Invisíveis", dirigido por Arthur Campos, estudante do 8ºano da Escola Municipal Reitor João Alfredo. A película faturou as categorias Melhor Roteiro e Melhor Curta.

"Estou muito feliz em compartilhar essa grande conquista com um filme que aborda o tema da automutilação. Esse curta nasceu com a proposta de dar visibilidade a temas importantes, mostrando que o audiovisual pode ser uma ferramenta poderosa de reflexão e transformação social. Foi gravado de forma simples, com poucos recursos, mas com muita dedicação e criatividade, provando que não é preciso grandes estruturas para contar boas histórias. Essa conquista não é só minha, ela representa o esforço coletivo de todos que colaboraram, acreditaram no projeto e apoiaram essa jornada”, disse Arthur Campos.

“Recebemos com muita alegria a premiação conquistada pelo estudante Arthur Campos. Esse reconhecimento reflete o trabalho desenvolvido diariamente na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, onde os estudantes são protagonistas. Frequentemente, eles participam do clube juvenil, discutem pautas e transformam essas ideias em produções audiovisuais, ampliando o alcance dos temas e contribuindo para que essas reflexões se tornem instrumentos de transformação na realidade dos próprios estudantes”, disse Carlos Júnior, gestor da unidade de ensino.

Já com "A Garota do Banheiro", Maria Eduarda, ex-aluna da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, ganhou o troféu de Melhor Atriz. O filme foi produzido na época que a jovem e Guilherme Felipe, responsável por dirigir a película, ainda estudavam na unidade.

“Eu acredito que é só o começo, muita coisa boa vai vir por aí, tivemos um apoio muito grande da nossa escola e essa conquista é de todos nós”, concluiu a professora de língua portuguesa e coordenadora do projeto, Renata Karla da Silva.

