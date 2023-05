Recife faz campanha de arrecadação de potes de vidro para doação de leite humano

A- A+

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) realiza campanha para arrecadar potes de vidro que serão utilizados para armazenamento de leite humano.

Qualquer pessoa pode doar as embalagens, que precisam ser de vidro e possuir tampa rosqueável de plástico, a exemplo de vidros de embalagens de café solúvel.

Os vidros podem ser deixados em qualquer uma das mais de 150 unidades da rede de saúde da cidade e nas maternidades municipais. A lista com todos os endereços pode ser conferida no link: https://bit.ly/431H9IZ.



Os frascos coletados serão levados para os Bancos de Leite Humano do Recife. A iniciativa ocorre em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado nesta sexta-feira (19). A data busca sensibilizar a população sobre a importância da doação de leite humano e do aleitamento.

“É muito importante estimular a doação de leite humano e também os fracos que armazenam este alimento. Os bebês que são beneficiados com esse ato são prematuros e possuem dificuldades para se alimentar diretamente no seio da mãe. É realmente uma ajuda para salvar vidas”, reforçou a coordenadora de Aleitamento Materno do Recife, Lúcia Trajano.



Este ano, as ações seguem com o tema "Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho: Doe leite materno", proposto pela Rede Global de Bancos de Leite Humano.

Ações e atividades com usuários e profissionais são realizadas em unidades de saúde do Recife, com o objetivo de orientar a população sobre a importância da amamentação e da doação do alimento.

Segundo a prefeitura, quatro maternidades municipais recebem doação de leite humano. São elas: Arnaldo Marques, Barros Lima, Bandeira Filho e Hospital da Mulher (HMR), sendo essas duas últimas bancos de leite, com certificação Ouro concedida pela Rede Global de Bancos de Leite Humano pelo controle de qualidade do alimento.

Para ser doadora de leite, a pessoa precisa se encaixar em alguns critérios: é preciso ter hábitos saudáveis, não tomar medicamentos que interfiram na amamentação, não consumir drogas lícitas e nem ilícitas e ter excedente de leite.

Quem quiser doar leite humano na Maternidade Bandeira Filho deve entrar em contato pelo número (81) 3355-2235, para receber as orientações, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira, pelo número (81) 2011-0174.

A Prefeitura do Recife informou que o leite doado passa por um conjunto de exames e procedimentos, com processo de seleção, classificação, testes de acidez e nutrientes. Em seguida, é feita a pasteurização e o controle final de qualidade que certifica todo o processo. Cada litro alimenta dez crianças por dia, dependendo do peso do prematuro.

