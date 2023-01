A- A+

Prevenção Recife faz mutirão de arboviroses em quatro bairros neste fim de semana; veja a programação As visitas serão ao longo do sábado (21) e das 8h às 13h do domingo (22)

O mutirão de prevenção das arboviroses da Prefeitura do Recife chega neste fim de semana a mais quatro bairros da cidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, serão visitados cerca de 3.700 imóveis e pontos estratégicos nos bairros do Monteiro, Alto do Mandu, ambos na Zona Norte da cidade, Jiquiá, na Zona Oeste, e Cohab, na Zona Sul do Recife.

As visitas serão ao longo do sábado (21) e das 8h às 13h do domingo (22).

Agentes de saúde ambiental e controle de endemias (asaces) da Secretaria de Saúde também passarão orientações para a população sobre como evitar a proliferação do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante as inspeções, será verificada a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti e a eliminação mecânica dos focos, bem como aplicação de larvicida biológico nos depósitos de água.

No último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), as áreas escolhidas para as ações apresentaram um maior índice de infestação do mosquito e risco de adoecimento da população, de acordo com indicadores entomológicos e epidemiológicos.

Os asaces ainda visitarão outros 21 locais classificados como pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, são imóveis com grande potencial de conter criadouros de mosquito dentro da comunidade. Nesses espaços, os agentes farão eliminação de depósitos que acumulam água, aspirações de alados (mosquitos adultos) e também tratamento químico com inseticida.

Veja também

