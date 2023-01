Recife faz mutirão de vacinação contra a Covid-19 e influenza em dez localidades neste fim de semana

A- A+

Dez localidades do Recife receberão, neste fim de semana, mutirão itinerante de vacinação contra a Covid-19, destinado para o público a partir dos 5 anos, e contra a influenza, para toda população a partir de seis meses.



Entre os locais beneficiados neste sábado (14) e domingo (15) estão o Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte; a Praça das Barreiras, na Várzea, e o Big Bompreço da Caxangá, ambos na Zona Oeste (confira endereços abaixo).



A vacinação acontece sem a necessidade de agendamento, a partir das 8h. Nos locais, os usuários devem levar um documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19, caso já tenha recebido alguma dose, e o cartão SUS.



Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.





Confira a programação completa:

Sábado (14)

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Mercado de Casa Amarela (9h às 15h): Rua Padre Lemos, 94, Casa Amarela - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de seis meses;

- Praça das Barreiras (8h às 16h): Av. Joaquim Ribeiro, s/n, Várzea - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios (8h às 15h): Estrada dos Remédios, 1603, Afogados - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- USF Paz e Amor (8h às 15h): Rua Senador Pompeu, 40, Ibura - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de seis meses.

Domingo (15)

- Centro de Convivência (8h às 17h): Av. Gedalha, 230, Fundão - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônego Barata, s/n, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e influenza para toda população a partir de seis meses;

- Big Bompreço da Caxangá (8h às 17h): Avenida Caxangá, 3249, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Associação da Comunidade Chinesa do Recife Brasil (9h às 12h): Rua Gago Coutinho, 179, Pina - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- USF Ivo Rabelo (8h às 15h): Avenida Campina Grande, s/n, UR-01/Ibura - neste local, será realizada vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de seis meses.

