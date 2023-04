Recife faz mutirão de vacinação contra a Covid-19 em 13 localidades a partir desta quinta-feira (6)

A- A+

Treze localidades do Recife receberão, desta quinta-feira (6) até o domingo (9), um mutirão itinerante de imunização contra a Covid-19 para o público a partir dos seis meses.



A vacina bivalente também estará disponível para idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas ou com deficiência permanente.



Em alguns locais será possível realizar a atualização do cartão de vacina. O serviço estará disponível sem a necessidade de agendamento.



Entre os locais beneficiados estão a Feira Livre de Água Fria e a Ferreira Costa da Tamarineira, na Zona Norte; a USF Vila União, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste; e o Mercado São José, na área central do Recife.



Os usuários devem levar um documento de identificação com foto, comprovantes de residência e de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS.



Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (6)

- Bompreço do Arruda (8h às 17h): Avenida Beberibe, S/N, Arruda - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- Upinha Vila Arraes (8h às 16h): Rua Afonso Olindense, S/N, Várzea - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;



Sexta-feira (7)

- USF Córrego do Curió (8h às 16h): Córrego do Curió, 63, Dois Unidos - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;



- USF Cosirof (8h às 15h): rua Edvaldo Maranhão Ferreira, 135, Torrões - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;



Sábado (8)

- Feira Livre de Água Fria (8h às 17h): avenida Beberibe, S/N, Água Fria - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;



- Upinha Emocy Krause (8h às 16h): rua Praça Gregório Bezerra, S/N, Torre - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;



- Mercado São José (8h às 16h): Praça Dom Vital, S/N, São José - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;



- Feira nova de Afogados (8h às 15h): rua General Cristóvão Colombo de Souza, 50, Afogados - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de seis meses;



- Conselho de moradores do Sítio Grande (9h às 15h): rua Conduru, 62, Sítio Grande - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de seis meses;



- Conselho de Moradores da Imbiribeira (9h às 15h): rua Alfredo Marcondes, 30, Imbiribeira - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de seis meses;



Domingo (9)

- Associação Comunitária do Córrego Antônio Rodrigues (8h às 16h): Córrego Antônio Rodrigues, 238, Água Fria - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- USF Vila União (8h às 16h): rua Nova Aliança, S/N, Iputinga - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- Ferreira Costa (9h às 17h): rua Cônego Barata, 275, Tamarineira - Neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de seis meses.

