A- A+

Vinte e oito localidades do Recife receberão o mutirão de vacinação contra a gripe nestes sábado (10) e domingo (11). De acordo com a gestão da cidade, em alguns pontos, também será aplicado imunizante contra a Covid-19 e haverá atualização do cartão de vacina. Não é necessário agendamento.



Entre os locais que receberão o mutirão, estão o Mercado de São José e a Estação Central do Metrô, na área central do Recife; a Upinha Vila Arraes, na Várzea, Zona Oeste; e o Parque da Jaqueira, na Zona Norte (confira programação completa abaixo).



Poderão receber a vacina contra a gripe e contra a Covid-19 toda a população a partir de seis meses. Os interessados devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação, cartão SUS e comprovantes de vacinação da Covid-19, caso tenha.

No caso da vacina bivalente, é necessário ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e haver recebido a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação, munidos de documento oficial.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado (10):

- Mercado de São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra Covid-19 e influenza para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Estação Central do Metrô (8h às 17h): Rua Padre Floriano, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra Covid-19 e influenza para todas as pessoas a partir de 12 anos;



- Imip (8h às 13h): Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Elias, S/N, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;



- Terminal de Dois Unidos (8h às 16h): Av. Hidelbrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- UBT Francisco Pignatari (9h às 17h): Estrada do Arraial, 4155, Casa Amarela - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- Upinha Vila Arraes (8h às 17h): Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;



- Atacado dos Presentes (9h às 16h): Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4075, Imbiribeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;



- Espaço Cultural Ambar (09h às 16h): Rua Ambar, 108, Alto José Bonifácio - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização do cartão vacinal para o público em geral;



- USF Monte Verde (8h às 16h): Av. Chapada do Araripe, 116, Monte Verde - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- CS Ivo Rabelo (8h às 15h): Av. Campina Grande, S/N, UR-1/Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Riomar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



Domingo (11):

- Viva Guararapes (09h às 17h): Avenida Guararapes - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;



- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;



- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- Parque da Jaqueira (8h às 16h): Rua do Futuro, S/N, Graças - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;



- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- UBT Dr. José Dustan Soares (8h às 17h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;



- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;



- Terreiro Roça Oxaguiã Oxum Iponda (09h às 16h): Rua Três Morros, 35b, Córrego do Jenipapo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Riomar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;



- Shopping Boa Vista (11h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

Veja também

Festas Juninas 2023: Confira como chegar da forma mais conveniente em Campina Grande