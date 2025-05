A- A+

Qualificação Recife faz parceria com Ministério do Trabalho e Emprego e oferta cursos gratuitos em tecnologia Cursos gratuitos são ofertados por meio da Escola do Trabalhador 4.0

Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Prefeitura do Recife promove qualificação profissional em cursos gratuitos por meio da Escola do Trabalhador 4.0, do Programa Caminho Digital.



A iniciativa, realizada em conjunto com a Microsoft, oferece cursos gratuitos nas temáticas de tecnologia e produtividade, com o objetivo de qualificar e gerar inserção no mercado de trabalho.



As formações são ofertadas em formato remoto, em uma plataforma com mais de 134 cursos em diversas áreas de tecnologia, com trilhas de aprendizagem em Letramento Digital, Fundamentos e Produtividade, Profissionalizante, Avançado em Tecnologia da Informação, Dynamics 365 e Educação financeira com Excel.



Para ajudar os interessados a escolher o curso na Escola do Trabalhador, há o "Teste de Carreira", disponível no site gov.br/escoladotrabalhador40.

Segundo a gestão municipal, os encontros são programados e divulgados antecipadamente para auxiliar o aluno a fixar o conteúdo dos cursos. As aulas abordam temas específicos, voltados para a prática e acontecerão on-line via Teams.



"Essa é uma forma de obter novos conhecimentos que podem se aliar aos aprendizados em sala de aula para melhorar a capacitação e propiciar mais chances de ingresso no mercado de trabalho. Quem quiser aprender tudo para ter uma carreira em tecnologia, não pode deixar de acessar logo e se inscrever já", afirmou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.



