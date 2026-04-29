Recife: Feira em Santo Amaro reúne 19 empreendedoras da periferia nesta quinta-feira (30)
Com produtos de gastronomia, moda, artesanato e economia criativa, as barracas serão montadas no pátio da Secretaria de Saúde de Pernambuco
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), realiza nesta quinta-feira (30), das 9h às 16h, a 4ª Feira Periferia Empreendedora.
A iniciativa reúne 19 mulheres de territórios periféricos da Região Metropolitana do Recife com atuação em gastronomia, moda, artesanato e economia criativa.
O evento é 100% composto por mulheres empreendedoras periféricas, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a equidade de gênero e o protagonismo feminino.
A feira é aberta ao público e ocorre no pátio da Secretaria de Saúde de Pernambuco (Ses-PE), na Rua Vinte e Quatro de Agosto, 209, em Santo Amaro, no Centro do Recife.
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A iniciativa é pioneira no âmbito do Governo de Pernambuco e tem como propósito estimular o empreendedorismo periférico, gerar renda e dar visibilidade às empreendedoras e aos empreendedores das comunidades.
“A iniciativa fortalece o empreendedorismo nas periferias e valoriza os talentos que transformam seus territórios” afirma Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco.
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
- A iniciativa é um espaço de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE
A feira é composta por empreendedoras das comunidades de Roda de Fogo, Bode, Caranguejo, Jardim Monte Verde, Peixinhos e Rio Doce.
“A ação tem como objetivo promover o fortalecimento da economia local e o reconhecimento das potências existentes nos territórios periféricos”, afirma o executivo.
Além da comercialização, a feira se constitui em um espaço de troca de experiências, formação e articulação entre as empreendedoras, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva.
Empreendedorismo e periferias
De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), cerca de 41% dos empreendedores de Pernambuco estão localizados nas periferias urbanas. Mais de 60% iniciaram seus negócios por necessidade, como alternativa de geração de renda e autonomia financeira.
Os dados do Sebrae apontam ainda que 56% das pessoas que empreendem nas periferias de Pernambuco são mulheres, sendo a maioria negras e chefes de família.
“Esses números evidenciam o papel central das mulheres periféricas na dinamização da economia local e na transformação social dos territórios”, afirma Pedro Ribeiro.
Segundo ele, por conta desse cenário, a feira é composta exclusivamente por mulheres empreendedoras dos territórios periféricos.
“A Feira Periferia Empreendedora reafirma o compromisso do Governo do Estado de Pernambuco em promover políticas públicas de inclusão produtiva, ampliar oportunidades e valorizar o protagonismo das periferias, reconhecendo a importância do empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento social e territorial”, considera o secretário executivo.
Serviço:
4ª Feira Periferia Empreendedora
- Local: Pátio da Secretaria de Saúde de Pernambuco (Ses-PE)
- Endereço: Rua Vinte e Quatro de Agosto, 209, em Santo Amaro)
- Data: Quinta-feira, 30 de abril
- Horário: 9h às 16h