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CATOLICISMO Recife: festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne centenas de fiéis no quarto dia de celebrações Solenidade desta quarta-feira (12) reuniu aproximadamente 400 pessoas e integrou as comemorações pelos 204 anos do TJPE, com participação da Folha de Pernambuco

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça reuniu, nesta quarta-feira (12), aproximadamente 400 fiéis durante o quarto dia de celebrações na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife.

A solenidade litúrgica também integrou as comemorações pelos 204 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e contou com a participação da Folha de Pernambuco.

Além disso, a celebração contou com a presença de colaboradores das áreas das pastorais do Dízimo, de Eventos, da Liturgia e Social, além de integrantes do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), Paço Alfândega, Bode do Nô e da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (AAJUPE).

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação das festividades dedicadas a Virgem Maria segue até o próximo sábado (15). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



A programação do quarto dia festivo iniciou com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça, às 11h30, seguida pela Santa Missa, às 12h, presidida por Dom Nereu Freire, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, e foi concelebrada liturgicamente por Frei Damião Silva, pároco da Madre de Deus.

"O coração de Nossa Senhora está muito feliz por ver a sua igreja repleta de fiéis, com homens e mulheres que têm sede do eterno, sede de Deus. Nós estamos porque temos essa proximidade nas coisas do céu", iniciou o pároco da Madre de Deus, Frei Damião Silva. "Temos que agradecer a Deus por essa oportunidade e pelos que vieram hoje para esta Santa Missa. Quero renovar aqui a nossa gratidão a todos os convidados que aceitaram estar rezando conosco na festa de Nossa Senhora da Cabeça deste ano. A cada ano essa festa vai crescendo, vai alcançando e impactando mais vidas de diversos bairros e comunidades", completou.

Frei Damião destacou a importância da Folha de Pernambuco como extensão da Igreja Madre de Deus, responsável por levar a fé e a esperança a lugares onde a evangelização nem sempre consegue chegar. Ao final, abençoou os familiares e pediu as bênçãos de Deus para todos. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Entre os colaboradores presentes do jornal, estavam José Américo Lopes, diretor operacional; Ivone Palácio, gerente Administrativa; Tânia Campos, gerente de Mercado; Wilma Mota, coordenadora de Executivos Multimídia; Hilda Bastos, gerente de Relações Trabalhistas; e Adriana Peixoto, técnica de Segurança do Trabalho.

"Eu estou aqui, nessa querida igreja tão linda, apresentando o meu grupo, o Grupo EQM, que emprega 13 mil pessoas. Quero dizer aos senhores que isso é motivo de não de orgulho, mas motivo de humildade, e quem ouviu os padres que estiveram nessa missa sabe que a vaidade não leva nada. A fé é a caminhada e a crença em Nosso Senhor, Jesus Cristo", afirmou o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes.

Frei Damião Silva, pároco da Igreja Madre de Deus, ao lado de José Américo Lopes, diretor Operacional da Folha de Pernambuco. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ao fim da solenidade, os fiéis participaram da bênção com a medalha de Nossa Senhora da Cabeça, uma das tradições da festa. As medalhas, vindas diretamente da Espanha, foram tocadas na cabeça dos devotos como sinal de fé, cura e intercessão, em um momento de oração e devoção à santa.

Embora a Festa de Nossa Senhora da Cabeça na Igreja Madre de Deus siga até este final de semana, o dia dedicado ao título mariano é celebrado nesta quarta-feira (12).

A data está ligada à tradição católica que associa esse título à devoção pela saúde física e mental e à sua intercessão pelas enfermidades da cabeça.A escolha do dia 12 de agosto também está relacionada à tradição da Igreja Madre de Deus, que mantém há anos a celebração solene de Nossa Senhora da Cabeça neste dia.

Assim, enquanto a festa reúne uma programação de vários dias, a quarta-feira marca o momento central de homenagem e devoção específica à santa.

A celebração faz parte da programação da festa, que segue até sábado (15), data em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Desatadora de Nós e o dogma da Gloriosa Assunção da Virgem Maria, que deu origem a dois títulos marianos populares: Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Glória.

Aniversário do TJPE

Em continuidade às comemorações pelos 204 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), uma ação de cidadania, com serviços gratuitos nas áreas de saúde, quitação de pendências financeiras e orientação jurídica, foi realizada nesta quarta-feira (12), no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

A programação também contou com a participação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

Entre os serviços oferecidos à população em situação de vulnerabilidade estavam banho e higiene pessoal, cortes de cabelo, barbearia, acolhimento psicológico e orientações sobre benefícios previdenciários.

A iniciativa foi organizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), em parceria com o Pop Rua Jud, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Também como parte das celebrações, o TJPE foi homenageado durante a Santa Missa do quarto dia da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada na Igreja Madre de Deus, templo católico com 347 anos de história.

Representando o Tribunal, o desembargador Marcelo Russell Wanderley participou da celebração litúrgica ao lado de representantes de instituições e empresas parceiras, como a Folha de Pernambuco e o Paço Alfândega.

"Hoje, em particular, rogamos, em ação de graças a Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Cabeça. Neste momento, oferecido pelo Apostolado do Recife, é preciso ter uma mente iluminada pela graça de Deus. Por isso, recorremos hoje, com filial confiança, a Nossa Senhora da Cabeça, suplicando a cura para as enfermidades da alma, em especial, para as doenças da mente e da cabeça", destacou.

O desembargador Marcelo Russell Wanderley, representante do TJPE na solenidade, destacou a importância da intercessão de Nossa Senhora da Cabeça e refletiu sobre a relação entre a Justiça, a Igreja Católica e a fé. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"Hoje em dia, o Poder Judiciário Nacional vive deprimido, cabisbaixo... Com profunda reverência e alegria, que nos reunimos hoje, sobre o Manto Protetor de Nossa Senhora da Cabeça, para refletir sobre os laços invisíveis, mas indissolúveis, que unem a justiça humana, a nossa Santa Igreja Católica e a intercessão da Mãe de Deus", finalizou o desembargador.

A missa reuniu servidores, magistrados, colaboradores e demais pessoas ligadas ao Poder Judiciário pernambucano, além de devotos que participaram das homenagens à Nossa Senhora da Cabeça, um dos inúmeros títulos marianos atribuídos à Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, e das celebrações pelo aniversário da instituição.

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