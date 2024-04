Recife: Foragido da Justiça deixa companheira e filhos em carro roubado para fugir a pé de abordagem

A- A+

Um homem de 29 anos - procurado por roubo, receptação e porte ilegal de arma - deixou os filhos e a companheira em um carro roubado para tentar fugir a pé de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O caso aconteceu nesta quinta-feira (25), na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife. Segundo a corporação, o homem estava em um veículo vermelho, modelo Hb20, que recebeu ondem de parada.

"O condutor parou o carro bruscamente e desembarcou, deixando a companheira, o enteado de 7 anos e dois filhos, de 8 meses e 1 ano, para tentar fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais", informou a PRF.

Após verificação, a equipe constatou um mandado de prisão em nome do motorista, emitido no dia 22 de abril deste ano, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).



Os policiais também confirmaram que o veículo conduzido por ele havia sido roubado em 9 de março deste ano, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife.

O homem foi preso e encaminhado junto com o carro roubado para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, também na Zona Oeste.

Veja também

OPERAÇÃO Justiça aceita denúncia contra investigados na Operação Fim da Linha