Recife: foragido por homicídio é detido após tentar fugir de abordagem e colidir veículo roubado
Caso aconteceu nesse domingo (22), no bairro de Areias
Um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi detido na BR-101, no Recife, após colidir o carro roubado em que estava em outros três veículos ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O caso aconteceu nesse domingo (22), no bairro de Areias, na Zona Oeste da capital pernambucana. Segundo a corporação, policiais realizavam ronda na rodovia, quando deram ordem de parada a um carro.
"O motorista desobedeceu e acelerou o veículo em direção à Avenida José Rufino, até que atingiu uma motocicleta e outros dois carros", informou a PRF, detalhando que, mesmo após a colisão, o foragido, de 25 anos, chegou a tentar fugir a pé, mas foi alcançado.
Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes em fevereiro de 2025. Já o carro em que ele estava possuía registro de roubo desde outubro do ano passado.
Com o homem, a PRF encontrou um revólver e uma porção de maconha. Ele foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.
Ainda segundo a PRF, o sinistro de trânsito que resultou na colisão de três veículos deixou ferido o condutor da motocicleta atingida, que precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde não divulgada.