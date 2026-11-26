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AÇÃO POLICIAL Foragido do presídio do Curado é recapturado em Abreu e Lima Ação integrada da Polícia Civil com a SEAP recuperou homem que fugiu da unidade em 14 de novembro; criminoso responde por homicídios, roubo e outros crimes

Um dos três detentos que fugiram do Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, foi recapturado na quarta-feira (25), em ação integrada da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, foi localizado em uma chácara no bairro de Fosfato, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Ele estava foragido desde o dia 14 de novembro. Um dos outros dois presos que escaparam na mesma ocasião continua sendo procurado.

A captura foi realizada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), com apoio da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica (Giso), da Polícia Penal, e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).

Segundo o delegado José Tenório, titular do GOE, a investigação começou logo após a fuga, com o compartilhamento de informações entre as agências de inteligência das forças de segurança.

“No dia de ontem, a gente recebe uma informação mais precisa de onde estaria um desses detentos, inclusive o mais perigoso dos três que conseguiram fugir inicialmente da unidade”, explicou.

Delegado José Tenório, Titular do GOE ao lado do Delegado Ivaldo Pereira, Gestor so DIRESP e Paulo Paes, Secretário de administração penitenciária | Foto: ASCOMPCPE/VitorDutra

A partir das informações levantadas, as equipes organizaram uma operação para localizar o homem. A chácara fica em uma área com vegetação e outros imóveis semelhantes, característica que poderia facilitar a permanência do foragido sem ser localizado.

Para acompanhar a movimentação no terreno, os policiais utilizaram drones. E após confirmarem que Ângelo estava na residência, realizaram um cerco tático.

“Ele ainda, por ser um lugar grande, uma chácara, um terreno considerável, tenta se evadir, mas, quando percebe que a casa estava completamente cercada, opta por se entregar. A gente faz uma entrada tática, ele se rende, sem apresentar nenhuma resistência”, afirmou Tenório.

Após a prisão, os policiais fizeram buscas no imóvel para verificar a presença de armas ou de outros criminosos, mas Ângelo estava sozinho.

Sobre a origem da propriedade, o delegado informou que ainda não havia confirmação, mas as primeiras informações indicavam que o espaço poderia ter sido emprestado por um conhecido ou alugado por temporada para servir de esconderijo.

Histórico criminal

De acordo com a Polícia Civil, Ângelo possui três procedimentos relacionados a homicídios, incluindo um duplo homicídio contra um casal. Ele também responde por tentativa de homicídio contra policiais militares, após um confronto durante uma abordagem em 2024. Na ocasião, o homem reagiu à ação policial e trocou tiros com os agentes. Nenhum policial ficou ferido.

Além dos processos por homicídio, há registros por roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e apropriação indébita.

“É um indivíduo com disposição para a prática de crimes violentos, que já reagiu a uma intervenção policial com disparos de arma de fogo. A retirada dele de circulação representa uma resposta importante do trabalho de investigação e integração das forças de segurança”, ressaltou o delegado.

A primeira passagem de Ângelo pelo sistema prisional ocorreu em 2018. Segundo informações apresentadas pelo secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, o detento possui uma pena de 17 anos, dos quais ainda restam aproximadamente 14 anos a cumprir em regime fechado. A informação também foi mencionada pelo delegado, que destacou a existência de outros processos ainda em andamento.

Após a recaptura, Ângelo passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Criminológica (Cotel). A definição sobre a unidade em que permanecerá ficará a cargo da Vara de Execuções Penais e da administração penitenciária.

Investigação sobre a fuga

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga dos três detentos e verificar possíveis falhas ou facilitação por parte de servidores. A investigação também ocorre no âmbito policial.

Durante a coletiva, o secretário Paulo Paes afirmou que não é possível antecipar conclusões sobre um eventual envolvimento de funcionários.

“Desde os primeiros momentos, a gente instaurou um procedimento administrativo para apurar as falhas dentro do presídio, se aconteceu alguma facilitação ou alguma coisa. Está sendo apurado, não só pelo inquérito da Polícia Militar, como também por uma sindicância interna da Secretaria de Administração Penitenciária”, declarou.

O secretário acrescentou que, caso sejam identificados indícios de participação de algum servidor, o caso será encaminhado à Corregedoria. Ele também afirmou que não há, até o momento, informações que permitam confirmar a ocorrência de facilitação na fuga.

Como medidas adotadas após o episódio, a direção do Presídio Leonardo Lago foi modificada e alguns procedimentos internos passaram por alterações.

Questionado sobre quais procedimentos foram modificados, o secretário não detalhou as medidas.

“Por questão de segurança, por se tratar de unidade prisional, a gente não pode estar se expondo a essas questões”, justificou.

Buscas continuam

Paulo Paes atribuiu a recaptura ao trabalho conjunto das forças de segurança. Segundo ele, as equipes de inteligência das polícias Civil, Militar e Penal começaram a compartilhar informações ainda na manhã de 14 de novembro, data da fuga.

“Essa recaptura representa a união de esforços das forças de segurança do Estado de Pernambuco. Desde aquela manhã do dia 14, começaram a trocar informações as inteligências, não só da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas também da Polícia Penal, através da nossa inteligência”, pontuou.

O secretário também disse que as buscas pelo outro detento que continua foragido permanecem em andamento.

“Esse outro que está foragido também, a gente está empenhando todo o esforço e ele vai ser recapturado”, declarou.

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