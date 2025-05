A- A+

Acidente Recife: fuga causa sinistro de trânsito no bairro da Torre; motorista fugiu do local A situação ocorreu nesta quarta-feira (21), na rua José Bonifácio, próximo ao Hipermercado Carrefour, na Zona Oeste da capital pernambucana

Um sinistro de trânsito aconteceu nesta quarta-feira (21), na rua José Bonifácio, próximo ao Hipermercado Carrefour Torre, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com relatos, o veículo estava sendo perseguido por uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e entrou no sentido contrário da via, atingindo uma moto e outros carros. O acidente causou tumulto no local.

Segundo nota da Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito foi acionada para uma ocorrência de roubo de carro, no bairro da Torre.

A PMPE ainda informou que “o veículo foi localizado, mas o suspeito desobedeceu a ordem de parada e, após colisão com outros veículos, fugiu abandonando o automóvel e saltando no Rio Capibaribe”.

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou que as investigações sobre o caso seguem em andamento.

Em postagem no Instagram, o perfil Torre Notícias relatou que a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) foi notificada e, após a conclusão da ocorrência, o automóvel seria recolhido.

