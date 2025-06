Recife: exposição fotográfica na Fundaj alerta sobre os perigos do uso e consumo de agrotóxicos

A- A+

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta (5), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Recife, realizará exposição fotográfica sobre os perigos do uso e consumo de agrotóxicos. O evento se concentrará no hall do Museu do Homem do Nordeste no bairro de Casa Forte, Zona Norte da capital pernambucana.

Com o objetivo de abrir ao público a discussão sobre todo o processo que envolve a utilização desses inseticidas, desde o descarte irregular das embalagem até os venenos mais usados no país, a exposição contará com 25 fotografias, acompanhadas por textos didáticos.







A apresentação, intitulada 'Bora Viver Sem Veneno?' e organizada Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP), faz parte da programação da Semana Mundial do Meio Ambiente.



Para a coordenadora do CNMP, Diana Mores, a exposição tem a finalidade de impactar as pessoas de forma educativa sobre quais alimentos devem ser consumidos e os que devem ser evitados, para ter uma vida longa e saudável.



Serviço

Exposição fotográfica - Bora Viver Sem Veneno?

Local: Hall do Museu do Homem do Nordeste (Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte)

Data e horário: Quinta-feira (5), das 8h30 às 16h

Entrada: Gratuita

