Recife: fuzil, submetralhadora e munições são aprendidas em residência no bairro de Joana Bezerra

Uma submetralhadora, um fuzil e 125 munições foram apreendidos em uma casa no bairro Joana Bezerra, na área central do Recife, nessa quarta-feira (19).



Os objetos foram localizados em uma residência na rua Jaguari, após denúncia.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo fazia rondas a pé na localidade para verificar a informação de que homens armados estariam assustando moradores.



Na área indicada, os policiais notaram uma casa aberta com som em alto volume.



Os agentes de aproximaram e avistaram uma submetralhadora calibre .40 com dois carregadores em cima de uma cadeira.

"O dono da residência foi chamado e, a princípio, não apareceu. Depois, se identificou e o local foi revistado", afirmou a PMPE.



Ainda segundo a corporação, além da submetralhadora, os agentes também localizaram no local um fuzil .556, dois carregadores e 125 munições do mesmo calibre.



Todo o armamento foi apreendido e encaminhado junto ao homem à Central de Plantões da Capital para adoção das medidas cabíveis.

