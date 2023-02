Recife ganha camarote com vista privilegiada para o Marco Zero

A- A+

Após ficar ausente por dois anos devido aos cuidados com a pandemia da Covid-19, a maior manifestação cultural do estado voltou. E, com ela, uma novidade no Recife Antigo. No palácio da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), centenas de pessoas poderão acompanhar o Carnaval da capital pernambucana com vista privilegiada. Da sexta-feira que antecede o Galo da Madrugada até a terça da Folia de Momo, o “Camarote Marco Zero”, em sua primeira edição, promoverá atrações internas e um espaço reservado para os convidados acompanharem também os artistas que se apresentarão no bairro.



“Estamos retomando o conceito original de camarote, abrindo exclusivamente para convidados. Além do serviço que vamos oferecer ao público, destacando a posição altamente privilegiada para o palco do Marco Zero, nós tivemos a preocupação de juntar pessoas que tenham sinergia entre si para gerarmos conexões, deixando todos confortáveis. Já temos alguns convidados confirmados e vamos divulgar em breve”, afirmou Tiago Carneiro, presidente da ACP.





Cerca de 800 convidados do Camarote Marco Zero terão à disposição serviço de open bar premium, espaço de beleza, massagens relaxantes e shows exclusivos no palco interno. O prédio da ACP, onde acontecerá o evento, foi construído em 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

"Não tenho dúvidas que será o maior Carnaval em termos de atrações e pólos. Esperamos que as pessoas fiquem bem aqui, curtindo a festa em um local seguro e também com shows", frisou o produtor de eventos Carlito Asfora.



Com o tema "Recife encantos mil", o Camarote Marco Zero terá elementos inspirados no caboclo de lança (Maracatu Rural), Maracatu do Baque Virado, além de referências do Galo da Madrugada e esculturas de um casal de passistas. Também haverá projeções na parede de imagens que remetem às manifestações artísticas do estado. A decoração fica a cargo de Romildo Alves.



No palco interno do Camarote Marco Zero, as atrações confirmadas são: DJ Magal, Cris Alves e Marcelo Bragato (sexta); Samba S/A e Neto curtição (sábado); Tiaguinho Dias e Guga Farra (domingo), Gutto Pimenta e Léo Kalim (segunda) e Bichinha Arrumada e Tiaguinho Dias (terça). No primeiro dia, o espaço funcionará das 19h até 01h30. Nos demais, das 19h até 03h30.

