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Saúde Mental Recife ganha Clínica Escola de Psicologia com atendimentos gratuitos para o público na Iputinga Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) oferecerá acompanhamento psicológico para início imediato

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) anunciou a abertura da Clínica Escola de Psicologia na sede da instituição, no bairro da Iputinga, com a oferta de atendimentos psicológicos gratuita para a população.



A iniciativa será destinada a crianças a partir de quatro anos de idade, adolescentes, adultos e idosos.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, das 11h às 21h, na FICR, localizada na Avenida Caxangá, número 3841.

Os atendimentos são realizados por estudantes do último ano do curso de Psicologia (9º e 10º períodos), como parte de sua formação prática.

As sessões têm duração de 45 minutos e ocorrem de segunda a sexta-feira durante os turnos da manhã, da tarde e da noite. Há vagas para início imediato.

Todo o acompanhamento é realizado sob supervisão de professores mestres e doutores, com experiência nas diferentes modalidades da clínica psicológica.

Entre as abordagens oferecidas, estão a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) e a Psicanálise.

“É um espaço de aprendizagem, prática profissional e acolhimento, no qual nossos estudantes desenvolvem suas competências com acompanhamento e supervisão qualificados e, ao mesmo tempo, colocam o conhecimento a serviço da comunidade”, destacou Polyana Moreno Amaral de Souza, diretora da FICR.

Serviço

Clínica Escola de Psicologia da FICR

Inscrição agendada e gratuita: presencial das 11h às 21h

Endereço: Av. Caxangá, 3841, Iputinga - Recife/PE

Mais informações: Telefone (81) 2127-0500

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