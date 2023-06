Recife ganha mais dois dias de festejos juninos e se estende até o domingo (2); veja novas atrações

A- A+

Após o grande sucesso do São João deste ano, Recife ganhou mais dois dias de festa para continuar levando alegria e, claro, muito forró para a população.



A programação, que estava definida para acontecer apenas até esta sexta-feira (30) - exceto pelas atrações dos polos descentralizados, que se estendiam até o sábado (1°) -, agora irá ser finalizada no próximo domingo (2).

Com isso, o polo agraciado com os festejos será o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central, neste sábado, a partir das 16h. A programação especial contará com desfile de quadrilhas, além de shows de nomes como Laís Senna, Baila Rabeca, Juba, Poli e Forró Escaletado.

Além disso, neste domingo, a Rio Branco vai contar ainda com diversas atrações. As festas começam cedo, às 14h30, com shows de forró. Para alegria da criançada, a partir das 16h, o grupo de palhaços Doutores da Alegria apresentam seu espetáculo "Presepadas de São João", para finalizar os festejos juninos no local.

