A- A+

Ciclofaixa Recife ganha nova rota na Ciclofaixa de Turismo e Lazer em celebração ao Dia do Ciclista O percurso inaugurado neste domingo (20) vai conectar as cidades do Recife e Olinda, contemplando as avenidas Cruz Cabugá, Arthur de Lima Cavalcanti e rua da Aurora

O Dia Nacional do Ciclista foi celebrado com a implementação, neste domingo (20), de uma nova rota na Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife. O percurso inaugurado neste fim de semana vai conectar as cidades do Recife e Olinda, contemplando as avenidas Cruz Cabugá, Arthur de Lima Cavalcanti e rua da Aurora.

A rota completa da ciclofaixa passa por quase 30 bairros e é ativada aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h.

Muitos ciclistas souberam da novidade do percurso nesta manhã e celebraram o aumento do trajeto disponibilizado para as bicicletas.

“Foi ótimo, muito bom, porque é mais uma oportunidade para a gente aproveitar. E a gente se sente mais seguro”, comentou o pedreiro Carlos Silva, de 62 anos. Morador de Olinda, ele utilizou o trajeto para ir até o Parque Treze de Maio, no Centro do Recife.

A estudante Gabriela Lima, de 23 anos, e a empreendedora Ariane Joana, também de 23 anos de idade, também aprovaram a implementação da nova rota. Elas alugaram uma bike no Centro do Recife e foram pedalando até a cidade de Olinda.

“Eu estou adorando. Para Olinda eu nunca fui antes, agora eu vou poder ir. Todo domingo agora eu vou para lá”, contou Gabriela, enquanto passava pela Avenida Cruz Cabugá.

“É bem interessante o percurso. Porque eu sou do Recife, mas não conheço Olinda, é a primeira vez que a gente está indo para lá e ter essa ciclofaixa vai facilitar”, completou Ariane.

Ela notou pouca movimentação no trajeto nesse primeiro dia, mas espera que aumente nas próximas semanas. “Não tem tanta gente como o trajeto do Pina para o Recife antigo. Mas o trânsito está bem tranquilo por conta da ciclofaixa”, comentou.

Supervisor de logística, Daniel Farias, de 29 anos, usou a ciclofaixa para passear com o filho Lucas, de 1 ano de idade.

“Ajuda muito porque a gente só tem o domingo livre e ser privilegiado com a ciclovia no domingo de Recife a Olinda ficou muito muito bom mesmo”, frisou.

Segundo a Prefeitura do Recife, a Capital pernambucana possui 183 km de malha cicloviária, entre ciclovias, ciclofaixas permanentes e ciclorrotas existentes. A cada edição, cerca de 17 mil pessoas passam pelo percurso da Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

Antes de ser implementado neste domingo, o trecho que conecta Recife e Olinda foi realizado em forma de teste no aniversário das cidades irmãs, em março deste ano.



Dia Nacional do Ciclista - O Dia Nacional do Ciclista é comemorado em 19 de agosto como forma de lembrança da morte do famoso ciclista – e entusiasta da bicicleta como o transporte do futuro – Pedro Davison, atropelado nas ruas de Brasília em 2006. A data busca estimular a reflexão de ciclistas, não ciclistas e gestores públicos do Brasil no que se refere a atitudes que vão desde a escolha do modal a ser utilizado até o respeito ao próximo.



Estrutura Cicloviária do Recife – A Cidade tem investido na sua infraestrutura cicloviária permanente para incentivar a mobilidade ativa e garantir a segurança viária do cidadão. As Pesquisas de Origem e Destino realizadas pela Prefeitura do Recife ao longo dos anos indicam que a mobilidade ativa é mais presente na população de menor renda. Em 2021, a Pesquisa OD indicou que, entre os usuários de bicicleta, 54% têm renda de até um salário mínimo; 19%, entre um e dois. É um indicativo de que o investimento na segurança viária dos ciclistas é, também, evitar que pessoas mais pobres morram no trânsito.



Atualmente, o Recife possui 183 km de malha cicloviária, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Isso representa um aumento de mais 600% desde 2013, quando havia 24 km. Os projetos priorizam o atendimento aos bairros que abrigam polos de interesse público, como parques, praças, mercados públicos e terminais de ônibus, criando pontos de conectividade entre esses equipamentos. O Recife tem investido em rotas que se interligam umas às outras para dar cada vez mais possibilidade de caminhos aos ciclistas. Ao todo, a Cidade possui 178 km de rotas interligadas entre a Zona Norte, Sul, Centro e Oeste. O incentivo ao uso da bicicleta, além de fomentar uma mobilidade mais sustentável, democratiza a ocupação do espaço urbano entre pessoas com diversos meios de transportes e classes sociais.

Veja também

CRIME Horas antes de ser assassinada, professora abraçou mãe e disse que 'não aguentava mais'