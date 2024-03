Recife ganha novo Compaz no Ibura; saiba mais sobre esta quinta unidade

A- A+

A Prefeitura do Recife inaugurou, na manhã deste sábado (2), o Centro Comunitário da Paz (Compaz) Paulo Freire, a quinta fábrica de cidadania da cidade. O prefeito João Campos e Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, estiveram presentes no evento.



Localizado no bairro do Ibura, na UR-10, Zona Sul do Recife, o Compaz Paulo Freire oferecerá arte, educação, esportes, lazer e serviços para a comunidade. O investimento é da ordem de R$ 10,8 milhões.



A expectativa é que o equipamento atenda, mensalmente, cerca de 20 mil moradores dos bairros do Ibura, Jordão, Cohab e Barro (RPAs 5 e 6). Com mais de 3 mil m² de área construída, o espaço contempla, entre outras coisas, um Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), um laboratório da Primeira Infância e de dois espaços de convivência amplos.

Este é o quinto Compaz do Recife. A rede foi reconhecida pela ONU com o Prêmio de Serviço Público, edestaca-se, mundialmente, pela excelência no serviço. A iniciativa contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Saiba quais são as outras unidades:



Compaz Governador Eduardo Campos

Av. Anibal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha.

Abrange em seu entorno os bairros de Água Fria, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Dois Unidos e Linha do Tiro.

Compaz Escritor Ariano Suassuna

Av. San Martin, nº 1208, Cordeiro.

Abrange em seu entorno os bairros do Bongi, Cordeiro, Mustardinha, Prado, San Martin e Torrões.

Compaz Governador Miguel Arraes

Av. Caxangá, 953, Madalena.

Abrange os bairros da Caxangá, Madalena, Torre, Zumbi, Sítio do Berardo, Derby, Cordeiro e Prado..

Compaz Dom Hélder Câmara:

Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra.

Abrange em seu entorno os bairros da Ilha do Leite, Cabanga, Ilha Joana Bezerra, Cabanga, São José, Coelhos,e Paissandu, Boa Vista, Derby, Afogados, Mustardinha, Bongi, Prado, Brasília Teimosa e Pina.

