Lazer Recife ganha novo espaço de convivência e lazer no Pina Praça do Líbano conta com 5.000 m² e é 100% pública e gratuita, garantindo que todos possam aproveitar esse espaço de contemplação e bem-estar

Nesta sexta-feira (14), Recife inaugurou a Praça do Líbano, às margens da bacia do Pina. A iniciativa, realizada em parceria com a construtora Moura Dubeux, contou com um investimento de R$ 4,4 milhões e terá sua manutenção e gestão a cargo da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

O espaço oferece estacionamento, parque infantil, bicicletário e área de convivência, proporcionando mais conforto e acessibilidade para a população. O prefeito João Campos e o vice-prefeito Victor Marques participaram da entrega.

“A prioridade da Prefeitura do Recife é criar espaços públicos de convivência de qualidade para a população. Além da inauguração da Praça do Líbano, estamos realizando o plantio de 500 mudas no mangue da Bacia do Pina para garantir a recomposição da natureza nesta área. Vamos seguir trabalhando para que o Recife usufrua da cidade com o devido cuidado ambiental e social”, afirmou o prefeito.

Com uma área de 5.000 m², a praça recebeu piso intertravado e um investimento de R$ 135,2 mil em brinquedos infantis, como pula-pula, balanço com assento duplo e uma casa em madeira em formato de barco. O equipamento conta também com área de convivência com bancos em madeira, iluminação, paisagismo e bicicletário.

“Ficamos muito felizes, junto à Prefeitura do Recife, em entregar essa praça em um espaço que antes não tinha uso e que agora está completamente requalificado”, afirmou Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

O vice-prefeito Victor Marques destacou que a Praça do Líbano é mais um exemplo dos grandes investimentos do Recife em lazer e bem-estar, ressaltando o módulo da Praça da Infância, compromisso da gestão com a cidade. “Ficamos muito satisfeitos com parcerias como esta e nosso desejo é expandir e seguir buscando novos investimentos”, declarou.

Além disso, a Prefeitura também realizou o plantio de mais de 500 mudas de mangue-gaiteiro (ou mangue-vermelho) no local, como parte do Projeto Viva o Mangue, da Secretaria de Meio Ambiente, que visa a recuperação das áreas degradadas das margens dos rios recifenses – projeto que prevê o plantio de 150 mil mudas.

Ex-morador das palafitas da região, o pescador José Carlos de Abreu expressou sua alegria com a transformação: “Para a gente é muito bonito. Agora, vemos um lugar onde as crianças podem brincar, e isso é muito importante.”

Bruna Martins, colaboradora da equipe de gestão da Escola Municipal Almirante Soares Dutra, ressaltou os benefícios para os pequenos: “Esta praça tem uma importância enorme para as crianças, que precisam de espaços de lazer para viver a infância com alegria. Tenho certeza de que os alunos usufruirão bastante deste novo equipamento.”

