Recife ganha o primeiro de 108 relógios eletrônicos digitais de rua

A- A+

Foi inaugurado na quinta-feira (29) o primeiro dos 108 relógios eletrônicos digitais de rua no Recife. O equipamento faz parte do primeiro contrato do Recife Parcerias, programa de concessões e parcerias público-privadas do município.

Os relógios têm internet wifi gratuita e câmeras de segurança e estão sob responsabilidade da Eletromidia, vencedora da licitação.O primeiro relógio fica na Praça Gov. Paulo Pessoa Guerra, no Cabanga, na Zona Sul do Recife..

O plano de ação prevê a instalação de 40 relógios até 15 de fevereiro e chegar a 80 unidades até junho. A concessão contempla a instalação e manutenção dos relógios com suas funcionalidades e, ainda, a conservação de mais de 7 mil metros quadrados em pracetas e canteiros da cidade. A Prefeitura do Recife não realizará quaisquer desembolsos no projeto.

Além disso, a empresa vai cuidar de 35 praças e canteiros, representando mais de 7.670 metros quadrados de áreas adotadas.

Veja também

Retrospectiva Aqui estamos falando da elite! Receba os memes que marcaram 2022