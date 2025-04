Recife ganha projeto de educação ambiental através da observação de aves em parques e praças

A- A+

A cidade do Recife terá, ao longo de 2025, uma nova iniciativa voltada à valorização ambiental e à conexão com a natureza urbana. O projeto Vem Passarinhar Recife oferecerá atividades gratuitas em diversos parques e praças da cidade.

A primeira edição acontece na próxima sexta-feira (4), além do sábado (5), no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, região central da capital pernambucana. O ponto de encontro será na entrada da Rua Mamede Simões, às 7h.

Durante cerca de uma hora e meia, participantes serão guiados por observadores experientes, que auxiliarão na identificação das aves e compartilharão informações sobre seus hábitos e a importância da preservação ambiental.

Para garantir acessibilidade, serão disponibilizados 25 binóculos, com prioridade para crianças, idosos e pessoas com necessidades específicas. Também haverá uma luneta para observações detalhadas.

Equipamentos são disponibilizados para uma melhor observação das aves. Foto: Ludmila Portela/Aviva Ecoatividades

Quem tiver equipamentos próprios pode levá-los para ampliar o acesso aos itens fornecidos pela organização.

Após o passeio, haverá a "Conversa de Passarinheiro", momento para troca de experiências sobre observação de aves e conservação ambiental.

O movimento Vem Passarinhar surgiu no Observatório de Aves do Instituto Butantan, em 2014, promovendo o monitoramento das aves dentro do conceito de ciência cidadã. No Recife, o projeto é realizado pela jornalista e ambientalista Ludmila Portela, da Aviva Ecoatividades.

“Nossa proposta é despertar na população a percepção e valorização das aves que compartilham nosso dia a dia”, destaca Ludmila.

Ludmila Portela, jornalista e ambientalista da Aviva Ecoatividades. Foto: Angélica Zenith

"Nossa ideia é que grande parte dos participantes saia do parque com um novo olhar sobre ele, reconhecendo-o como um santuário urbano, um espaço verde preservado para a comunidade e seus habitantes alados, além, claro, das árvores maravilhosas que temos lá", finalizou.

Mais informações sobre inscrições e próximas edições serão divulgadas no perfil @vempassarinharrecife, no Instagram.

