Lazer Recife ganha terceira etapa do Parque das Graças; área terá arraial Espaço conta com mirante, áreas de convivência e também um parcão

A Prefeitura do Recife promoveu, na tarde desta quarta-feira (21), a inauguração da terceira etapa do Parque das Graças. A área tem 210 metros quadrados e fica situada entre as ruas Dom Sebastião Leme e Doutor Oswaldo Salsa, à beira do Rio Capibaribe.

A quarta etapa, que conclui o projeto, está prevista para ser entregue no mês de dezembro.

No local, a população recifense poderá encontrar um mirante e áreas de convivência e contemplação, além de um parcão para cachorros.

Aproveitando o período de São João, a terceira etapa do Parque das Graças ainda será um dos pontos da festividade na capital pernambucana.

Nesta quarta-feira (21), um arraial estará montado até às 20h; na quinta (22) e na sexta (23), o palco com forró estará à disposição da população das 17h às 21h. Já no sábado (24), as atrações se apresentação das 15h30 às 21h.

Imagem da nova etapa do Parque das Graças (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

O prefeito João Campos (PSB) acompanhou a inauguração.

“Esse é um grande equipamento público, construído com participação social e às margens do Rio Capibaribe. Ele traz os melhores conceitos das grandes cidades do mundo, pensando na mobilidade ativa e também no meio ambiente. Daqui pro final do ano, a gente conclui com a entrega da quarta etapa”, prometeu o político. Prefeito João Campos na nova etapa do Parque das Graças (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), também acompanhou a entrega do novo espaço. Para ela, esse é um marco de ligação entre os usuários e a natureza.

Vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

“Esse espaço significa a reintegração das pessoas ao rio. A partir do momento que acessamos e enxergamos o rio, passamos a cuidar dele. Temos aqui um espaço de respiro e descanso, além de encontros e brincadeiras. Precisamos de uma cidade que respira vida”, disse Isabella.

