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RECIFE

Recife ganhará Central de Custódia inédita para agilizar sistema criminal

Equipamento será construído no bairro do Sancho, no Recife, com foco em triagem humanizada e integração com o sistema de Justiça

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A execução da Central de Custódia ficará sob a lupa da Cehab, que promete rigor técnico na obra de 11 meses.A execução da Central de Custódia ficará sob a lupa da Cehab, que promete rigor técnico na obra de 11 meses. - Foto: Divulgação

O fluxo de detenções e audiências de custódia em Pernambuco ganhará um novo modelo a partir do próximo ano. O Governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (17), o edital para a construção da Central de Custódia de Pernambuco, um equipamento inédito com o propósito de diminuir a fragmentação do sistema atual.

Erguida no bairro do Sancho, no Recife, a unidade concentrará todas as etapas - da identificação ao encaminhamento judicial - em um investimento de R$ 30 milhões.

O objetivo central é a eficiência. Hoje, o trajeto de um custodiado entre delegacias, exames no IML e tribunais gera custos logísticos e demora. Na nova Central, o processo será integrado. O complexo de 4,6 mil m² contará com postos do Instituto de Identificação Tavares Buril (ITB), exames imediatos do IML e salas de audiência, funcionando em parceria com a OAB e a Defensoria Pública.

“A Central de Custódia representa um importante avanço na modernização do sistema prisional, pois reafirma o compromisso institucional com a eficiência, a celeridade e com o fortalecimento do sistema de justiça criminal de Pernambuco”, destacou o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes.

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Estrutura
O projeto foi dividido em três blocos para garantir a funcionalidade do serviço. No bloco principal, ocorrerá o acolhimento, identificação civil e as audiências de custódia. O carcerário será a área de custódia provisória, com espaços para banho de sol e áreas de convivência. Já o de serviços, garante o suporte logístico com cozinha, lavanderia e armazenamento.

A secretária de Projetos Estratégicos, Simone Nunes, reforçou que a iniciativa, parte do programa Juntos pela Segurança, prioriza um atendimento mais humanizado: “A implantação da Central de Custódia, como parte do Juntos pela Segurança, reforça o compromisso com os direitos fundamentais para qualquer cidadão, com um atendimento humanizado e mais eficiente”, afirmou.

Prazos e Fiscalização
A execução ficará sob a lupa da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), que promete rigor técnico na obra de 11 meses. “Vamos fiscalizar de perto a qualidade dos materiais e da execução nos três blocos do projeto, assegurando que o Recife receba um equipamento inovador e duradouro”, garantiu o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada logo após a finalização da licitação, dando início à contagem regressiva para a entrega.

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