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Saúde Recife ganhará programa de resposta rápida a emergências em saúde do SUS ainda em 2026 Equipe vai trabalhar junto ao Centro de Operações do Recife (COP) para agilizar o atendimento

O Recife vai receber uma unidade da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) ainda em 2026. A equipe vai trabalhar junto ao Centro de Operações do Recife (COP) para agilizar o atendimento a emergências que afetam a saúde da população.

O anúncio foi feito nesse domingo (15) pelo prefeito do Recife, Victor Marques, ao lado do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e da secretária de Saúde da capital, Luciana Albuquerque.

Para o prefeito, a chegada da FN-SUS ao Recife traz mais agilidade ao serviço público em momentos de crise. Atualmente, o programa conta com nove unidades espalhadas pelo país.

“A gente fica muito feliz, porque isso, na prática, é uma resposta mais rápida do serviço público para quando a crise acontece. Nós estamos no meio de uma crise climática e isso já vai ser importante”, afirmou Victor Marques.

Criada em 2011, após o desastre causado pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, a Força Nacional do SUS oferece assistência especializada em saúde, apoio técnico e logístico, atendimento médico e diagnóstico rápido da situação.

Estados e municípios podem acionar a equipe quando a capacidade local se esgota durante uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, situação que exige medidas urgentes de prevenção, controle de riscos e redução de danos à saúde pública.

O secretário Mozart Sales detalhou como a unidade vai funcionar e destacou que ela terá alcance regional.

“Vai ser integrado com o Samu, com a equipe de vigilância da secretaria, com o Centro de Operações do Recife. Vai ter um caráter regional também, aqui próximo a Alagoas, Paraíba”, disse.

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