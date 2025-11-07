A- A+

crime Recife: grávida é morta a tiros em residência no bairro de São José; homem é ferido na mão Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (6), na comunidade do Papelão

Uma mulher grávida de sete meses foi morta a tiros em uma residência no bairro de São José, na área central do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (6), na comunidade do Papelão.

Além da vítima, de 30 anos, um homem, de 19, também foi atingido na mão e socorrido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homicídio consumado e a tentativa de homicídio foram registrados serão investigados pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime", informou a corporação.

Veja também