Recife: grupo é preso ao tentar aplicar golpe do bilhete premiado em idosa no bairro de Boa Viagem

Três homens e uma mulher foram presos em frente a uma agência bancária no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete premiado.



A prisão em flagrante ocorreu nessa quarta-feira (4), durante tentativa de golpe contra uma idosa de 69 anos, na Caixa Econômica Federal localizada nas proximidades da feirinha de Boa Viagem.



Segundo o delegado Alfredo Jorge, o grupo já havia sido identificado e vinha sendo monitorado pela corporação, que localizou as placas dos carros usados nas ações e fez filmagens dos suspeitos, que possuem idades entre 28 e 39 anos.



"A gente recebeu a informação de que estavam vindo para cá um grupo de pessoas da cidade Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para praticar o golpe conhecido como bilhete premiado. Também conseguimos dois nomes que estariam aqui no Recife para poder praticar o golpe", detalhou o delegado.



Ainda de acordo com ele, os suspeitos se dividiam em dois veículos para cometer o crime e cada membro tinha uma função na associação criminosa. "Um vai receber o dinheiro, o outro vai ludibriar a vítima se passando por coitadinho e outro chega para ajudar esse suposto coitadinho", disse Alfredo Jorge.



"Para evitar que a vítima pudesse sofrer um prejuízo, tendo em vista que se fosse uma transferência bancária, essa transferência poderia ser de imediato retransferida, a gente resolveu fazer a abordagem", afirmou Alfredo Jorge.

Foram abordados e presos o suspeito que estava dentro do banco, outro que estava aguardando o comparsa e mais dois que estavam em um veículo parado na rua lateral. Um quito envolvido que estava no segundo veículo conseguiu fugir.



"Quando a gente já estava com esse pessoal, chegou uma mensagem no celular de um deles de uma mulher dizendo que estava em uma loja de capinha de celular, em frente à Caixa Econômica Federal. A gente se dirigiu ao local e conseguimos identificar a vítima que já estava com o valor de R$ 10 mil para entregar ao grupo criminoso", informou o delegado Alfredo Jorge.



Aos agentes, a mulher, de 69 anos, informou que entregou ao grupo, no dia anterior, mais R$ 10 mil. Os três homens e a mulher suspeita foram lavados à Delegacia Seccional de Boa Viagem, onde foram autuados pelos crimes de estelionato, fraude e associação criminosa.



"Durante a feitura do auto de prisão em flagrante, a gente descobriu que a mulher presa já tinha um mandado de prisão em aberto do estado de Alagoas, justamente pela prática do crime de organização criminosa", detalhou Alfredo Jorge, informando que as investigações continuam.



Entenda o golpe do bilhete premiado

O golpe do bilhete premiado acontece quando o golpista se aproxima da vítima dizendo que tem um bilhete premiado, mas não sabe como sacar por falta de instrução ou letramento, por exemplo.



O crime conta com a ajuda de comparsas que surgem confirmando a história para convencer a vítima de que o bilhete é verdadeiro. O golpe acontece quando o criminoso oferece parte do prêmio se a vítima o ajudar no saque e pede dinheiro, joias ou cartões como garantia de confiança de que a ajuda será prestada.



Por acreditar que vai lucrar ao receber parte do prêmio, a vítima acaba entregando o que o golpista pede. Ao final, os criminosos somem e a pessoa finalmente percebe que caiu em um golpe.



Entre os principais alvos estão os idosos. Vítimas do golpe do bilhete premiado devem buscar uma delegacia para registrar boletim de ocorrência ou, em caso de flagrante, discar 190 e chamar a polícia no local do ocorrido.



Também é necessário acionar brevemente o banco envolvido na transação para informar sobre o golpe e tentar reaver os valores.

