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ACIDENTE

Recife: homem cai de moto após colidir com sinalização de bueiro sem tampa no Engenho do Meio

Caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (22) e, segundo a Emlurb, a tampa do bueiro havia sido furtada

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Homem cai de moto após colidir com sinalização de bueiro sem tampa no Engenho do MeioHomem cai de moto após colidir com sinalização de bueiro sem tampa no Engenho do Meio - Foto: Instagram @engdomeioordinario/Cortesia

Um motociclista colidiu contra a rede de sinalização de um bueiro sem tampa e caiu do veículo na rua Manoel Estevão da Costa, no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (22).

O momento foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que a rua estava vazia, e o motociclista colide com o material utilizado para sinalização do bueiro sem tampa. Ele cai junto com a moto, mas levanta em seguida segurando a perna. Segundos depois, algumas pessoas chegam ao local para ajudá-lo.

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Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que a tampa do bueiro foi furtada, o que deixou o buraco exposto na via. 

"A autarquia destaca ainda que já está providenciando de forma imediata a substituição da tampa e o isolamento da área para garantir mais segurança à população", completou.

Ainda em nota, a Emlurb disse que, no momento do acidente, "o local já se encontrava sinalizado pelas equipes da autarquia". Um boletim de ocorrência foi registrado para investigar o furto da tampa.

Já na manhã desta quarta-feira (27), a Emlurb também enviou uma imagem mostrando o bueiro com uma nova rede de proteção, além de cones para evitar mais acidentes do tipo. Confira abaixo:

Emlurb substituiu rede de sinalização enquanto providencia nova tampa para o bueiro. Emlurb substituiu rede de sinalização enquanto providencia nova tampa para o bueiro. - Foto: Emlurb/Divulgação

"A Emlurb ressalta também que o furto de tampas metálicas e outros equipamentos públicos causa prejuízos à cidade, compromete o funcionamento da infraestrutura urbana e coloca em risco a segurança da população", finalizou a autarquia.

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