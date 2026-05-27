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ACIDENTE Recife: homem cai de moto após colidir com sinalização de bueiro sem tampa no Engenho do Meio Caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (22) e, segundo a Emlurb, a tampa do bueiro havia sido furtada

Um motociclista colidiu contra a rede de sinalização de um bueiro sem tampa e caiu do veículo na rua Manoel Estevão da Costa, no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (22).

O momento foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que a rua estava vazia, e o motociclista colide com o material utilizado para sinalização do bueiro sem tampa. Ele cai junto com a moto, mas levanta em seguida segurando a perna. Segundos depois, algumas pessoas chegam ao local para ajudá-lo.

Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que a tampa do bueiro foi furtada, o que deixou o buraco exposto na via.

"A autarquia destaca ainda que já está providenciando de forma imediata a substituição da tampa e o isolamento da área para garantir mais segurança à população", completou.

Ainda em nota, a Emlurb disse que, no momento do acidente, "o local já se encontrava sinalizado pelas equipes da autarquia". Um boletim de ocorrência foi registrado para investigar o furto da tampa.

Já na manhã desta quarta-feira (27), a Emlurb também enviou uma imagem mostrando o bueiro com uma nova rede de proteção, além de cones para evitar mais acidentes do tipo. Confira abaixo:

Emlurb substituiu rede de sinalização enquanto providencia nova tampa para o bueiro. - Foto: Emlurb/Divulgação

"A Emlurb ressalta também que o furto de tampas metálicas e outros equipamentos públicos causa prejuízos à cidade, compromete o funcionamento da infraestrutura urbana e coloca em risco a segurança da população", finalizou a autarquia.

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