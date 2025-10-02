A- A+

Trânsito Recife: homem cai de motocicleta e é atropelado por caminhão em trecho da BR-101 Vítima, que morreu no local, era passageiro de uma moto que perdeu o controle e tombou na rodovia

Um homem foi atropelado por um caminhão, ao cair de uma motocicleta, na BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, e morreu na noite dessa quarta-feira (1º). O acidente aconteceu no quilômetro 71 da via.

A vítima era o passageiro de uma moto de transporte por aplicativo, que perdeu o controle e tombou na rodovia. Na sequência, ele caiu do veículo e terminou sendo atropelado.

O condutor da motocicleta não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado normal.

Sinistro no quilômetro 71 da BR-101, no Recife, deixou uma vítima fatal. Foto: Divulgação/PRF

Já o motorista do caminhão saiu do local do sinistro antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ainda não foi localizado.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar os fatos relacionados ao acidente.



