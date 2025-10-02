Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Trânsito

Recife: homem cai de motocicleta e é atropelado por caminhão em trecho da BR-101

Vítima, que morreu no local, era passageiro de uma moto que perdeu o controle e tombou na rodovia

Reportar Erro
Passageiro de uma motocicleta morreu na noite dessa quarta-feira, após ser atropelado por um caminhão na BR-101, no RecifePassageiro de uma motocicleta morreu na noite dessa quarta-feira, após ser atropelado por um caminhão na BR-101, no Recife - Foto: Divulgação/PRF

Um homem foi atropelado por um caminhão, ao cair de uma motocicleta, na BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, e morreu na noite dessa quarta-feira (1º). O acidente aconteceu no quilômetro 71 da via.

A vítima era o passageiro de uma moto de transporte por aplicativo, que perdeu o controle e tombou na rodovia. Na sequência, ele caiu do veículo e terminou sendo atropelado.

Leia também

• Protesto no Engenho do Meio bloqueia trecho da BR-101, no Recife

• Outubro Rosa: com faixa etária ampliada, mamógrafo móvel oferta 3,2 mil vagas no Recife; confira

• Criança tem dedo do pé amputado após sofrer acidente no Praça da Infância, no Recife

O condutor da motocicleta não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado normal. 

Sinistro no quilômetro 71 da BR-101, no Recife, deixou uma vítima fatal. Foto: Divulgação/PRF

Já o motorista do caminhão saiu do local do sinistro antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ainda não foi localizado.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar os fatos relacionados ao acidente.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter